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16:44 (мск), источник: Янтарный край

Тысяча призывников отправится на службу в ходе весеннего призыва в Калининградской области

В Калининградской области определены лучшие муниципальные образования по подготовке граждан к военной службе.

Накануне старта весенней призывной кампании в правительстве области прошли инструкторско-методические сборы с призывной комиссией области и призывными комиссиями муниципальных образований.

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко подчеркнул, что призыв граждан на военную службу в прошлом году проводился максимально открыто для общественности и средств массовой информации: «Представителям общественных организаций была предоставлена возможность непосредственно работать в составе призывных комиссий, родителям призывников — присутствовать на заседаниях призывных комиссий, когда принимается решение в отношении их сыновей, сопровождать их к месту прохождения военной службы».

Он также отметил, что все муниципальные образования Калининградской области полностью выполнили установленную норму призыва на военную службу. Интересно, что более 120 призывников захотели воспользоваться правом, которое появилось в 2017 году после подписания Президентом РФ закона, позволяющего гражданам со средним профессиональным образованием поступать на военную службу по контракту, минуя службу по призыву, рассказали в правительстве Калининградской области.

План весенней кампании этого года — призвать на военную службу более тысячи молодых жителей региона. Сборы завершились церемонией награждения победителей конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва в 2017 году. Лучшим стал Гусевский городской округ. Вторым и третьим названы Черняховский и Багратионовский городские округа соответственно.

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Тысяча призывников отправится на службу в ходе весеннего призыва в Калининградской области
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