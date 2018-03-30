2 апреля в Казани ограничат движение транспорта по ул. Пушкина

2 апреля в Казани ограничат движение транспорта по ул. Пушкина

(Город Казань KZN.RU, 30 марта). 2 апреля в Казани будет ограничено движение транспортных средств по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большая Красная.