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17:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

2 апреля в Казани ограничат движение транспорта по ул. Пушкина

(Город Казань KZN.RU, 30 марта). 2 апреля в Казани будет ограничено движение транспортных средств по ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большая Красная.

Этот участок будет закрыт с 7.00 до 9.30, сообщили в Комитете по транспорту.

Автомобилистам нужно быть внимательными и ориентироваться на сигналы регулировщика.

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