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16:38 (мск), источник: Водитель Петербурга

В последний день марта в Петербурге потеплеет до плюс четырех

Заканчивается первый месяц весны, а в Петербурге и Ленобласти по ночам все еще морозы. Днем же последние дни все увереннее теплеет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 68% 754 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба МЧС, суббота, 31 марта, в обоих регионах ожидается преимущественно без осадков, а утром местами по области и в пригородах Петербурга будет слабый туман. Ветер будет восточных направлений, со скоростью 2−7 м/с в Северной столице и 3−8 м/с в Ленобласти.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит −7…−9 градусов, в пригородах местами подморозит до -12. Днем будет стабильный «плюс» — от +2 до +4 градусов. В Ленобласти ночью обещают от -6 до -11 и местами до -16 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.

На дорогах местами все еще гололедица, особенно ночью и утром.

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