В последний день марта в Петербурге потеплеет до плюс четырех
Заканчивается первый месяц весны, а в Петербурге и Ленобласти по ночам все еще морозы. Днем же последние дни все увереннее теплеет.
Заканчивается первый месяц весны, а в Петербурге и Ленобласти по ночам все еще морозы. Днем же последние дни все увереннее теплеет.
Как сообщает
Температура воздуха в Петербурге ночью составит −7…−9 градусов, в пригородах местами подморозит до -12. Днем будет стабильный «плюс» — от +2 до +4 градусов. В Ленобласти ночью обещают от -6 до -11 и местами до -16 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.
На дорогах местами все еще гололедица, особенно ночью и утром.
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