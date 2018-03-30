В последний день марта в Петербурге потеплеет до плюс четырех

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба МЧС, суббота, 31 марта, в обоих регионах ожидается преимущественно без осадков, а утром местами по области и в пригородах Петербурга будет слабый туман. Ветер будет восточных направлений, со скоростью 2−7 м/с в Северной столице и 3−8 м/с в Ленобласти.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит −7…−9 градусов, в пригородах местами подморозит до -12. Днем будет стабильный «плюс» — от +2 до +4 градусов. В Ленобласти ночью обещают от -6 до -11 и местами до -16 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.