Проезд по ряду улиц Нижнего Новгорода запретят с 15 апреля по 6 мая из-за тестовых матчей на стадионе к ЧМ-2018

Источник: AP 2018

В частности, 15 апреля с 09:00 до 20:00 закрывается движение транспорта по улицам Карла Маркса, Бетанкура, Самаркандской, Совнаркомовской, Должанской, Звездинке.

Уточняется, что 15 апреля на этих улицах закрывается движение транспорта, за исключением автомобилей лиц, которые имеют билет на матч Футбольной национальной лиги, проходящий на стадионе в 15:00.

Также сообщается, что 28 апреля с 06:00 до 23:00 закрывается движение транспорта по улице Карла Маркса, по автомобильной дороге с северной стороны от дома № 1 по улице Бетанкура, по улице Стрелке, Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелки), улице Самаркандской, Должанской, Керченской, Советской, улице Марата, Вокзальной и Звездинке.

Кроме того, 28 апреля 06:00 до 23:00 закрывается движение по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, Ярмарочному проезду, по улице Мануфактурной, Должанской, Мурашкинской, площади Революции, улице Чкалова, Даля, Литвинова, Луначарского и по Канавинскому мосту. По этим улицам смогут передвигаться автомобили жителей домов и сотрудников организаций, расположенных в границах перекрытия движения.

Помимо этого, 28 апреля в указанное выше время запрещается проезд по Волжской набережной, улице Бетанкура, улице Карла Маркса, Самаркандской, улице Стрелке. Проезд запрещается для всего транспорта, кроме автомобилей лиц, имеющих билет на матч Футбольной национальной лиги.

В постановлении также говорится, что 6 мая с 03:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Карла Маркса, Бетанкура, улице Стрелке, Волжской набережной, Самаркандской, Должанской, Керченской, Совнаркомовской, Советской, улице Марата, Вокзальной, Звездинке, площади Минина и Пожарского, Георгиевскому съезду, Зеленскому съезду, улице Варварской, Ульянова, Пискунова, Алексеевской, улице Минина, по Волжской набережной, улице Бетанкура, Карла Маркса, Самаркандской, улице Стрелке, Совнаркомовской.

В постановлении уточняется, что все запреты на проезд транспорта будут организованы с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.