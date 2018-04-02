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17:28 (мск), источник: Чердак

Набор «букв» в песнях ласточек определяют география и гены

А вот климат на звучание пения самцов этой повсеместно распространенной птицы особо не влияет.

Исследователи из России (Государственного Дарвиновского музея), США, Турции, Румынии и Тайваня изучили, как отличается пение деревенских ласточек (Hirundo rustica), живущих в разных регионах Евразии и Северной Америки. Оказалось, что степень различий в издаваемых этими птицами звуках зависит прежде всего от географической удаленности популяций друг от друга. Группы ласточек, обитающих сравнительно близко, но в резко отличающихся климатических условиях, поют практически одинаково. Также имеет значение и генетическое родство популяций: чем оно ближе, тем более похожие у них звуковые сигналы. Научная статья о песнях деревенских ласточек опубликована в Biological Journal of the Linnean Society.

Деревенская ласточка гнездится на большей части Северного полушария и образует несколько подвидов. Три из них (Hirundo rustica rustica, H. r. gutturalis, H. r. tytleri) обитают в России, еще один (Hirundo rustica erythrogaster) — в США и Канаде, и по одному — в Румынии и Турции (Hirundo rustica rustica), на Тайване (Hirundo rustica gutturalis), в Израиле (Hirundo rustica transitiva) и в Египте (Hirundo rustica savignii). Зоологи получили данные обо всех этих подвидах, за исключением последнего, так как в момент сбора информации в местах его обитания была напряженная политическая обстановка.

Всего было записано 1700 песен 180 самцов деревенской ласточки. Исследователи проанализировали составляющие песен этих птиц, высоту звуков в них, частоту их повторения в мелодиях и ряд других акустических параметров. Особенно биологов интересовали серии щелчков в конце песен. По характеристикам входящих в их состав звуков орнитологи выделили три «буквы»: P, Q и Ω.

Как оказалось, у каждого подвида свой набор используемых «букв». Все изученные популяции Hirundo rustica rustica ближе к концу песни издают сначала P, затем Q, а наиболее близко живущие к Казахстану — еще и Ω. Дальневосточные Hirundo rustica tytleri не применяют P, а самцы Hirundo rustica gutturalis из Тайваня и израильские Hirundo rustica transitiva «говорят» только Q. Песни ласточек сибирских и восточноевропейских популяций H. r. rustica по длине различаются сильнее, чем трели двух разных подвидов, живущих бок о бок вблизи Байкала.

Сравнив параметры мелодий самцов деревенских ласточек со всех регионов сбора данных, зоологи пришли к выводу, что различия в песнях отдельно взятых птиц этого вида зависят в первую очередь от того, насколько географически они удалены друг от друга. Географической изоляции помимо расстояния также способствует наличие естественных преград — высоких горных массивов, океанов и т. д. Климатические условия практически не оказывали влияние на песни самцов деревенской ласточки. Однако значительную роль также играло и генетическое родство. Чем ближе был состав ДНК у птиц разных популяций, тем больше общего находили в их пении.

Также авторы исследования предполагают, что значительную роль в разнообразии звуковых сигналов деревенских ласточек играет половой отбор. Дело в том, что у птиц этот вид отбора часто заметно влияет на их облик. Половой отбор предполагает, что самки выбирают себе самцов по различным необычным и часто не повышающим шансы выжить признакам. Набор таких признаков составляется фактически случайно. Потомство после себя оставят те самцы, у которых эти признаки выражены максимально. Вероятно, каким-то самкам ласточек больше «понравилась» буква Q в трели самцов, и они стали выбирать партнеров, в песне которых она есть. В других странах и у других подвидов появилась «мода» на Ω, и так ласточки, использующие эту «букву», получили преимущество при размножении. Однако описанное предположение необходимо еще проверить с помощью анализа ДНК деревенских ласточек из различных популяций.

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