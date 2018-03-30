К Вербному воскресенью увеличат число маршруток, перевозящих воронежцев к кладбищам

Как отметили в пресс-службе мэрии, перевозчикам предписано обеспечить резерв подвижного состава на случай многократного увеличения пассажиропотока.
— Юго-Западное кладбище — №№ 15, 15а, 76;.
— Лесное кладбище — №№ 8, 17, 60б, 68, 68а;.
— Коминтерновское кладбище — №№ 3 В, 5, 5а, 9ка, 18, 22, 23к, 27, 33к, 37, 37а, 41, 47, 49, 49б, 57 В, 64, 69 т, 75, 79, 80, 81, 84, 90, 105, 115, 125;.
— Восточное (Левобережное) кладбище — №№ 3 В, 13;.
— Правобережное кладбище (Шилово) — №№ 112, 113кт, 113кш;.
— Никольское кладбище — № 39;.
— Будёновское кладбище — № 122;.
— Подгоренское кладбище — № 49 м.
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