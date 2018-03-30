Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Назван лучший автомобиль в мире
Власти Волоколамска заявили о сотнях обратившихся к врачам детей
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
В фаст-фуде нашли фталаты
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
17:47 (мск), источник: Volga News

Самара простилась с Валентином Романовым

В пятницу, 30 марта, в самарском музее им. Алабина состоялось прощание с государственным и общественным деятелем, первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС, депутатом Госдумы пяти созывов Валентином Романовым.

Проводить его в последний путь приехали люди разных возрастов и политических взглядов: соратники по партии, коллеги, друзья, те, для кого он был другом, учителем, образцом порядочности и преданности коммунистическим идеалам.

Почтил память Романова и глава региона Дмитрий Азаров. «Валентин Степанович — выдающийся государственный политический и партийный деятель, человек, вся жизнь которого связана с развитием и становлением нашего региона. Он много лет отдал развитию Новокуйбышевска и области в целом, внес огромный вклад в самарскую экономику. Сегодня трудно сотням людей, которые знали Валентина Степановича лично», — отметил глава региона.

Сам он неоднократно встречался и работал с Валентином Романовым. «Я с огромным уважением отношусь к его принципиальности, готовности прийти на помощь нуждающемуся. Забота о жителях региона была повседневной его деятельностью», — сказал Дмитрий Азаров.

За большой вклад в развитие региона Азаров предложил увековечить имя Валентина Романова в числе почетных граждан Самарской области.

Своими воспоминаниями о Валентине Романове также поделились известные политики региона."Это был человек, имеющий жизненный стержень, создававший вокруг себя ауру здравомыслия, мудрости и творческой работы, — отметил член КПРФ Виталий Минчук.

Депутат госдумы Леонид Калашников вспомнил, как вместе с Валентином Романовым принимал участие в выборных кампаниях. «Тогда нас активно вымарывали во многих газетах. Но Валентин Степанович был настолько чистым человеком, что к нему не прилипала никакая грязь и ложь», — отметил депутат.

«Биография Валентина Степановича — биография настоящего патриота и гражданина своей страны. Всегда, где бы он ни работал, главным оставалось служение народу. Это глубочайший человек, для которого никогда и ни в чем не было мелочей. Он всегда доводил свою позицию до логического конца. Мы искренне благодарны ему за то, что он сделал для страны и области», — сказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.

Имя Валентина Романова известно далеко за пределами Самарского региона. Трудовой путь он начал в 18 лет, после окончания Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина.

Получив инженерное образование, Валентин Романов по распределению был направлен в Новокуйбышевск, где прошел путь от рядового инженера до секретаря парткома крупного строительно-монтажного треста, избирался председателем горисполкома города, первым секретарем горкома КПСС, а в 1990—1991 гг. принял пост первого секретаря Куйбышевского обкома партии.

После распада СССР Валентин Романов в 1993 г. организовал и возглавил областную партийную организацию КПРФ. Он избирался членом президиума ЦК Коммунистической партии РФ, являлся депутатом Госдумы РФ пяти созывов. Скончался Валентин Степанович 28 марта, на 81-м году жизни.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Центробанк отозвал лицензию у самарского "АктивКапитал Банка"
МИД официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
Мутко раскрыл тайну своего имени
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Ученые предрекли исчезновение христианства через 30 лет
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте Клаве исполнилось 6 лет.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь