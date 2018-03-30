Флешмоб «Птичка» пройдет в Автозаводском районе
Мероприятие организовано с целью формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Мероприятие организовано с целью формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста.
Флешмоб «Птичка» развлекательная программа «Наши пернатые друзья пройдет 2 апреля в Автозаводском районе. Участниками мероприятия станут воспитанники, их родители и сотрудники детского сада № 446.
«Малыши вместе с мамами, папами и воспитателями проведут конкурс рисунков, поиграют в подвижные игры, определят самых умных посредством отгадывания загадок. По итогам программы самые сильные и эрудированные участники будут отмечены благодарственными письмами», — говоря в администрации Нижнего Новгорода.
Завершится мероприятия музыкальным флешмобом «Птичка».
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