По Красноярску вновь гуляет ураганный ветер

В Красноярске вновь гуляет ураганный ветер. Порывы достигают 15−20 метров в секунду, местами до 25 метров. Об этом накануне предупреждали спасатели. По их же прогнозам непогода продлится и в субботу, 31 марта.

О крупных неприятностях в городе сегодня, в пятницу, не сообщается. Правда, очевидцы рассказали о том, что возле Театра оперы и балета ветром снесло забор. И взору обнажилась строительная площадка, на которой еще два года назад должен был появиться красавец-отель, да, видно, у застройщика руки так и не дошли.

Спасатели дают несколько советов, как обезопасить себя при порывах ветра:

— необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко;.

— если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах;.

— ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов — возможно обрушение шифера;.