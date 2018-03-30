По Красноярску вновь гуляет ураганный ветер
Спасатели предупреждают: будьте осторожны.
Спасатели предупреждают: будьте осторожны.
В Красноярске вновь гуляет ураганный ветер. Порывы достигают 15−20 метров в секунду, местами до 25 метров. Об этом накануне предупреждали спасатели. По их же прогнозам непогода продлится и в субботу, 31 марта.
О крупных неприятностях в городе сегодня, в пятницу, не сообщается. Правда, очевидцы рассказали о том, что возле Театра оперы и балета ветром снесло забор. И взору обнажилась строительная площадка, на которой еще два года назад должен был появиться
Спасатели дают несколько советов, как обезопасить себя при порывах ветра:
— необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко;.
— если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах;.
— ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов — возможно обрушение шифера;.
— не стойте под линиями электропередач, и ни в коем случае не трогайте оборванные провода.
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