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17:39 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В пяти районах Казани 2 апреля отключат свет

(Город Казань KZN.RU, 30 марта). 2 апреля в пяти районах Казани отключат электричество.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 15.00 света не будет в домах частного сектора Авиастроительного района по улицам: Годовикова, Тамбовская, Академика Павлова, Циолковского, Чайковского.

С 9.00 до 13.00 свет отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Лестгафта, 21, 22, 24, а с 13.00 до 17.00 в доме № 6 по ул. Саид-Галеева.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Красносельская, ул. Декабристов 1б.

С 9.00 до 17.00 света не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Акчулпан, Вязовая, Милосердия, Механиков, Наставников, Строителей, Таулы, Тихвинская.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Вишневая, 13а, 118а, Компрессорщиков, 61, ул. Машиностроителей, 7−21, ул. 1-я Таежная, 27−35, ул. Яблоневая, 37−89.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

Полный график отключения света на следующую неделю опубликован в специальном разделе на портале KZN.RU.

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