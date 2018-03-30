В пяти районах Казани 2 апреля отключат свет

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 15.00 света не будет в домах частного сектора Авиастроительного района по улицам: Годовикова, Тамбовская, Академика Павлова, Циолковского, Чайковского.

С 9.00 до 13.00 свет отключат в домах Вахитовского района по адресам: ул. Лестгафта, 21, 22, 24, а с 13.00 до 17.00 в доме № 6 по ул. Саид-Галеева.

С 8.30 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Красносельская, ул. Декабристов 1б.

С 9.00 до 17.00 света не будет в домах частного сектора Приволжского района по улицам: Акчулпан, Вязовая, Милосердия, Механиков, Наставников, Строителей, Таулы, Тихвинская.

С 9.00 до 18.00 электричества не будет в поселке Новая Сосновка Советского района по адресам: ул. Вишневая, 13а, 118а, Компрессорщиков, 61, ул. Машиностроителей, 7−21, ул. 1-я Таежная, 27−35, ул. Яблоневая, 37−89.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.