Сенат Узбекистан отправил на доработку документ о порядке проведения свадеб

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлис 29 марта рассмотрел вопрос о принятии постановления, согласно которому было предложено ограничить расходы и строго регламентировать порядок проведения свадеб.

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Заместитель председателя Комитета по науке, образованию, культуре и спорту Гавхар Алимова заявила о предложении комитета по усовершенствованию постановления и создании Республиканской комиссии для изучения этого вопроса.

«Необходимо активизировать участие соответствующих министерств, ведомств и общественных организаций для совершенствования данного Постановления», — заключила Алимова.

Напомним, документ, подготовленный сенатом Олий Мажлиса, регламентирует проведение свадеб, поминальных мероприятий и других семейных торжеств. По мнению властей Узбекистана, в последние годы такие мероприятия проходят крайне роскошно и расточительно, что негативно сказывается не только на финансовом состоянии семей, но и на всем образе жизни людей.