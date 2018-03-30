Крымчане на два дня запасаются водой
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. С вечера пятницы в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова на два дня отключат воду. Об этом напоминает ГУП РК «Вода Крыма».
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. С вечера пятницы в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова на два дня отключат воду. Об этом напоминает ГУП РК «Вода Крыма».
Перебои с водой связаны с производством работ по переподключению участков на Партизанском и Молочненском водоводах, уточнили в
Перечень населенных пунктов и симферопольских улиц, находящихся в зоне отключения, опубликован на официальном портале ресурсопоставляющего предприятия «Вода Крыма».
На период отключения в Крыму организуют подвоз воды. График подвоза также размещен на сайте предприятия.
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