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17:49 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане на два дня запасаются водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. С вечера пятницы в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах полуострова на два дня отключат воду. Об этом напоминает ГУП РК «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Перебои с водой связаны с производством работ по переподключению участков на Партизанском и Молочненском водоводах, уточнили в пресс-службе.

Перечень населенных пунктов и симферопольских улиц, находящихся в зоне отключения, опубликован на официальном портале ресурсопоставляющего предприятия «Вода Крыма».

На период отключения в Крыму организуют подвоз воды. График подвоза также размещен на сайте предприятия.

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