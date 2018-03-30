Родственники Меган Маркл решили испортить свадьбу

Источник: Reuters

Материал «Газеты.Ru» рассказывает, как устроены взаимоотношения в семье Меган Маркл.

19 мая состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри. На торжество пригласили более 800 гостей, однако от присутствия некоторых родственников Меган было решено отказаться. Среди тех, кто не получил приглашение оказались племянник Меган Тайлер Дули, его мать Трейси (это супруга сводного брата Меган по отцу, брат старше ее на 15 лет) и единокровная сестра Саманта Грант — старший ребенок ее отца.

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Несмотря на то, что родственников на свадьбе не ждут, они все равно планируют прилететь в Лондон и выступить с комментариями на местном телевидении, сообщает издание Us Weekly. Такое положение вещей Меган, естественно, беспокоит, ведь с родственниками она не общается уже на протяжении многих лет, заявил источник, близкий к окружению королевской семьи.

Впрочем, нежелание видеть некоторых членов семьи на празднике — это не признак пренебрежительного отношения, а вынужденная мера, вызванная отношением Саманты к Меган: на протяжении года она ведет открытую войну с сестрой. 52-летняя Грант регулярно выступает с язвительными комментариями в адрес своей сестры.

Когда в прессе только начала появляться информация о романе молодых людей, Грант сразу же начала давать комментарии СМИ об «истинном лице» Маркл.

Источник: AP 2018

Она обвиняла сестру в двуличии, утверждая, что та совсем не такая добрая, какой предстает перед объективами камер. Рассказывала прессе, что Маркл была с детства влюблена в принца Уильяма, а вовсе не в Гарри. А потом и вовсе объявила, что пишет книгу под названием «Дневники сестры принцессы-выскочки», в которой Саманта обещала представить о Меган информацию, способную разрушить запланированное торжество.

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Меган Маркл никак не реагирует на подобные комментарии, не пытается опровергнуть слова сестры и, кажется, вовсе не придает значения ее выходкам. Действительно, зачем обращать внимание на слова женщины, в которой до сих пор говорят детские обиды из-за того, что когда-то отец предпочел ее матери другую женщину и сосредоточился на воспитании новой дочери, а не той, которая родилась первой?

Видимо Маркл просто не видит смысла реагировать на обычную женскую зависть, которая провоцирует ненависть и желание насолить, распуская сплетни.

Подобную версию в одном из интервью подтвердила и младшая дочь самой Саманты. «Моя мама не любит Меган из-за того, что она просто родилась. Она рассказывала мне истории о том, как она не хочет ее видеть… Мама просто завидует ей. Как только Маркл стала знаменитой, моя мама еще больше стала рассказывать ужасные вещи всей семье о ней», — заявила она.

Причина, по которой остальные родственники не получили приглашение, тоже выглядит вполне понятной. Прямого родства между Трейси и Меган нет, а дружеские отношения просто не сложились — в последний раз женщины общались 20 лет назад.

Источник: AP 2018

Отсутствие некоторых дальних родственников на свадьбе вовсе не говорит о том, что Меган пренебрегает своей семьей или стыдится ее. Несмотря на то, что СМИ не раз твердили, что Маркл не ровня принцу, указывая на ее родословную, девушка никогда не придавала этому значения. Напротив, выходя в свет вместе с принцем Гарри, она брала с собой маму.

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Принц был в восторге от будущей тещи, сказав в интервью BBC, что «ее мама потрясающая». Для самой Меган мама по-прежнему остается одним из главных людей в жизни. В интервью она не раз говорила, что может с ней веселиться, находить в ее обществе утешение и поддержку.

С отцом Меган проводит меньше времени — он предпочитает уединенный образ жизни. Однако на их отношениях это никак не сказывается: с будущим супругом она познакомила отца спустя полгода после начала отношений.

Гарри папа одобрил, сказав, что у молодых людей «замечательные отношения и они очень близки».

Меган выросла в межнациональной семье: ее отец ирландец с голландскими корнями, а мать афроамериканка. Ее родители развелись, когда она была еще ребенком, но, несмотря на проблемы в личных отношениях, сделали все возможное, чтобы Меган не чувствовала себя брошенной.