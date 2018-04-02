Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь
7 квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против России
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
«Это еще не все»: Сергей Лавров о зеркальном ответе Вашингтону
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Регина Тодоренко вышла на сцену в купальнике
Тест: насколько хорошо ты знаешь звездных женщин
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
17:26 (мск), источник: Чердак

Дальневосточные ученые «объявили в розыск» рыбного филина

В мире осталось не более 700 пар этих вымирающих птиц.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» запустили программу по сохранению редчайшего вида птиц — рыбного филина. Орнитологи разыскивают на территории парка следы присутствия этих птиц и оценивают перспективы для их искусственного заселения. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Рыбный филин (Bubo blakistoni) — одна из самых крупных сов мира, обитатель лесов Маньчжурии и Приморья. Из-за браконьерства, вырубки лесов и загрязнения рек этот вид птиц сейчас находится на грани исчезновения. На Дальнем Востоке гнездится не более 700 пар филинов, популяции Китая и Северной Кореи, вероятно, к настоящему времени утрачены.

Несколько десятков лет назад рыбный филин действительно водился в районе национального парка «Земля леопарда», так что план ученых по сохранению их численности и реинтродукции на новых территориях имеет шансы на успех. Сейчас орнитологи занимаются подготовительной работой, например, пытаются выяснить, сохранились ли остатки популяции рыбного филина на территории заповедника. Ученые собираются отправиться в тайгу, чтобы искать птиц и признаки их присутствия: следы на местах зимней рыбалки, остатки недоеденной рыбы, сброшенные при линьке перья.

Помимо это орнитологи собираются использовать ночной учет по голосам — метод, который показал себя очень эффективным для выявления птиц, активных в темное время суток. Основное внимание исследователи уделят долинам горных рек — местам, где традиционно селятся рыбные филины. Исследования будут проводиться в различные сезоны, первые результаты ученые ожидают получить уже к концу 2018 года.

Параллельно с этим орнитологи будут оценивать пригодность территории для размножения исчезающего филина. В основном их интересует, достаточно ли мест для зимней рыбалки птиц — участков, где течение либо подводные родники не позволяют воде замерзнуть в мороз. Если национальный парк окажется пригодным, следующим этапом станет искусственное заселение (реинтродукция) взрослых пар рыбных филинов на его территорию. Возможно это произойдет уже в следующем году.

«Врагов у рыбного филина немало, в том числе и человек. Это очень осторожная птица, которая при малейшем беспокойстве покидает гнездо, — рассказывает Евгения Бисикалова, заместитель директора “Земли леопарда”, — Поэтому на охраняемой территории “Земли леопарда” редчайший филин был бы в большей безопасности».

Национальный парк «Земля леопарда» был основан в 2012 году и охватывает Хасанский, Уссурийский и Надежденский районы Приморского края. Его сотрудники имеют большой опыт в сохранении редких животных и птиц: они буквально спасли от вымирания самую редкую в мире кошку — дальневосточного леопарда. Сейчас популяция этих хищников медленно увеличивается и составляет уже более 70 особей, большинство животных предпочитают жить и выводить потомство на территории парка. Помимо леопардов под надзором ученых живут амурские тигры, горалы и другие редкие и уязвимые виды животных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В России до XX века выделяли "полумужичек", которые даже "женились"
Все по науке: заниматься любовью лучше правильно
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Украина предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»
Банкротство не выход: легко ли избавиться от долгов
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочку Нике уже 2,5 года.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь