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18:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе появилась первая «умная» остановка

В Уфе продолжается работа по обновлению и установке новых павильонов на остановках общественного транспорта. Так, новый, интеллектуальный павильон установлен на остановке общественного транспорта «Гостиный двор».

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Для удобства горожан, информация о маршрутах общественного транспорта и времени прибытия размещена на специальном цифровом табло, такой подход позволяет без труда ориентироваться даже в ночное время суток. Также здесь установлены разъемы для зарядки мобильных устройств, имеется точка доступа к сети интернет (Free Wi-Fi) и карта города с указанием места нахождения и достопримечательностями, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Для обеспечения безопасности горожан, на остановке установлен терминал «Гражданин-полиция». Он предназначен для соединения горожанина с диспетчером информационно-диспетчерской службы МБУ «Управления гражданской защиты г. Уфа». Соединение устанавливается по средствам вызова, при этом диспетчер может сам осуществить вызов на терминал. В случае поступления вызова в ИДЦ, диспетчер принимает информацию от гражданина, оценивая при этом окружающую обстановку через купольную поворотную видеокамеру, установленную на крыше остановочного павильона. Далее диспетчер заносит информацию об экстренном случае в электронную карточку системы вызова экстренных служб 112. На основании информации указанной в карточке, экстренные службы (МЧС, МВД, ФСБ, Скорая медицинская помощь, УфаГаз) принимают решение о реагировании. Вся информация о принятых мерах отображается у диспетчера ИДЦ, и при необходимости он может ее сообщить гражданину.

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