На 3D-принтере впервые напечатали оптические стекла

Результаты изложены в журнале Advanced Materials Technologies.

Во многих областях науки, технологий и медицины нужны стекла, зеркала и линзы оптического качества, то есть вносящие пренебрежимо слабые искажения в свет оптического диапазона. Чтобы достичь таких параметров, нужно, чтобы форма поверхности стекла выдерживалась с точностью не хуже длины волны, а распределение показателя преломления внутри тела было однородным. При 3D-печати вещество предварительно расплавляется, а так как преломление стекла зависит от процесса охлаждения, то достигать необходимых характеристик в таком случае довольно сложно.

В новой работе ученые предлагают печатать деталь из специального пастообразного материала, а затем нагревать его целиком, превращая в стекло с однородным показателем преломления. «Напечатанные из плавленого стекла детали часто содержат текстуры — следы процесса создания, которые сохраняются в объеме вещества даже при полировке поверхности, — говорит руководитель коллектива авторов Ребекка Дилла-Спирс из Ливерморской национальной лаборатории в США. — Наш подход позволяет получить однородное преломление, необходимое в оптике».