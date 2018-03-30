Суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Источник: РИА "Новости"

«Причины решения суда мы узнаем только когда получим мотивировочную часть решения, но уже сейчас можем сказать, что будем его оспаривать. Мы уверены, что сотрудники архива незаконно приняли решение о продлении секретности, сославшись на неверный нормативный акт. Документ уже был предоставлен историку, идти на попятную после этого просто нелепо. Более того, только так мы вообще узнали, что доступ к этим материалам ограничен. Законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина, в течение 75 лет, никакой возможности продлить этот срок законом просто не предусмотрено», — заявил Павлов.

В январе 2017 года Валерий Новоселов обратился в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) и запросил доступ к медицинским документам о ранении, болезни и кончине Ленина для подготовки научного доклада. Ему предоставили возможность ознакомиться с документами, но позднее, когда ученый запросил ксерокопии документов, отказались их предоставить, сославшись на ограниченный доступ к этим документам.

Сотрудники архива сообщили Новоселову, что дневник дежурного врача Ленина 1922−1923 годов Кожевникова относится к документам ограниченного доступа и был предоставлен ученому в порядке исключения. По закону доступ к документам, содержащим сведения о личной жизни граждан, в том числе врачебную тайну, ограничен в течение 75 лет с момента создания. Как сообщил исполняющий обязанности директора архива, доступ к дневникам дежурных врачей и санитаров В. И. Ленина, фармацевтической документации и результатам медицинских исследований был ограничен до 1999 года.

В 1999 ограничение продлили по решению Федеральной архивной службы России (Росархива), в который обратилась племянница Ленина Ольга Ульянова. По просьбе Ульяновой, скончавшейся в 2011 году, срок засекречивания был продлен до 2024 года.

Как объяснили сотрудники архива, до этого срока документы не могут быть выданы исследователям и заявителям — однако Новоселову доступ предоставили. Новоселов пишет книгу о смерти Ленина и опасается, что может быть привлечен к ответственности за использование этих материалов в книге.