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18:41 (мск), источник: Интерфакс

Суд отказал в иске о рассекречивании дневников врачей Ленина

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Замоскворецкий районный суд отказал в иске московскому врачу-геронтолог Валерию Новоселову, который требовал рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина перед смертью. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель Команды 29, которая представляет интересы ученого.

Источник: РИА "Новости"

«Причины решения суда мы узнаем только когда получим мотивировочную часть решения, но уже сейчас можем сказать, что будем его оспаривать. Мы уверены, что сотрудники архива незаконно приняли решение о продлении секретности, сославшись на неверный нормативный акт. Документ уже был предоставлен историку, идти на попятную после этого просто нелепо. Более того, только так мы вообще узнали, что доступ к этим материалам ограничен. Законодательство защищает личную тайну, которую хотела сохранить племянница Ленина, в течение 75 лет, никакой возможности продлить этот срок законом просто не предусмотрено», — заявил Павлов.

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В январе 2017 года Валерий Новоселов обратился в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) и запросил доступ к медицинским документам о ранении, болезни и кончине Ленина для подготовки научного доклада. Ему предоставили возможность ознакомиться с документами, но позднее, когда ученый запросил ксерокопии документов, отказались их предоставить, сославшись на ограниченный доступ к этим документам.

Сотрудники архива сообщили Новоселову, что дневник дежурного врача Ленина 1922−1923 годов Кожевникова относится к документам ограниченного доступа и был предоставлен ученому в порядке исключения. По закону доступ к документам, содержащим сведения о личной жизни граждан, в том числе врачебную тайну, ограничен в течение 75 лет с момента создания. Как сообщил исполняющий обязанности директора архива, доступ к дневникам дежурных врачей и санитаров В. И. Ленина, фармацевтической документации и результатам медицинских исследований был ограничен до 1999 года.

В 1999 ограничение продлили по решению Федеральной архивной службы России (Росархива), в который обратилась племянница Ленина Ольга Ульянова. По просьбе Ульяновой, скончавшейся в 2011 году, срок засекречивания был продлен до 2024 года.

Как объяснили сотрудники архива, до этого срока документы не могут быть выданы исследователям и заявителям — однако Новоселову доступ предоставили. Новоселов пишет книгу о смерти Ленина и опасается, что может быть привлечен к ответственности за использование этих материалов в книге.

Юристы требовали суд признать решение Федеральной архивной службы о продлении на 25 лет срока ограничения доступа к дневникам дежурных врачей и санитаров, а также фармацевтической документации и результатам медицинских исследований, содержащих сведения, не предназначенные для опубликования, незаконным.

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