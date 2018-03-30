Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу
Актер поступил в госпиталь
Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера остается стабильным.
Это не первая операция Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру клапан аорты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.