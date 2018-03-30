Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Житель Кемерова, потерявший всю семью, записал видеообращение
Ученые открыли «новый орган»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
19:21 (мск), источник: Интерфакс

Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU. Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Источник: AP 2018

Актер поступил в госпиталь Cedars-Sinai накануне для замены клапана катетера, однако в ходе процедуры возникли сложности, и врачи приняли решение провести срочную операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

Источники журнала отмечают, что состояние 70-летнего актера остается стабильным.

Это не первая операция Шварценеггера на сердце. В 1997 году врачи заменили актеру клапан аорты.

Читайте также: Трамп высмеял Шварценеггера за его работу губернатором Калифорнии

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МИД официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь