Три в одном: питомцы смешно падают, ловят предметы и засыпают (видео)
В этом году День смеха, 1 апреля, выпадает на воскресенье. Мы решили не ждать и поднять уровень вашего настроения уже сегодня. Вечер пятницы — отличное для этого время! Больше всем эндорфинов!
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