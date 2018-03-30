Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Цветаева вернулась в кино после долгого перерыва
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей
Российский МИД ответил Украине на высылку дипломатов
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
1660-летие Гари Олдмана
21:19 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Три в одном: питомцы смешно падают, ловят предметы и засыпают (видео)

В этом году День смеха, 1 апреля, выпадает на воскресенье. Мы решили не ждать и поднять уровень вашего настроения уже сегодня. Вечер пятницы — отличное для этого время! Больше всем эндорфинов!

Начинаем с собак, которые очень грациозно… падают.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые питомцы отличают особой ловкостью. Вот видео, в котором собраны особо талантливые собаки и кошки.

Во время загрузки произошла ошибка.

А это видео не только смешное, но еще и очень милое!

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Три в одном: питомцы смешно падают, ловят предметы и засыпают (видео)
Почему все хотят погладить мейн-куна. Объясняем на гифках
МИД официально объявил о высылке дипломатов 23 стран из России
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
Охранявший «Зимнюю вишню» ЧОП спешно самоликвидировался
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
Спорт
Евсеев vs Семин, Семак vs Манчини. Интриги 24-го тура РФПЛ Стартовая игра тура в центре внимания не только из-за ее законно-скандального переноса в Черкизово
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь