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00:58 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Индексация пенсий, весенний призыв и лотерейные билеты не для всех.

Источник: Reuters

С 1 апреля пенсии вырастут почти на 3%. Услуги почты теперь обойдутся дороже, а лотерейные билеты, традиционно продающиеся в ее отделениях, станут недоступны для некоторых граждан. Подробнее о главных изменениях, которые ждут россиян в апреле 2018 года, читайте в подборке портала iz.ru.

Индексация пенсий.

Социальные пенсии с 1 апреля увеличатся на 2,9%. Соответствующее постановление председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал 22 марта этого года. Средний размер социальных пенсий вырастет в среднем на 255 рублей и составит 9062 рубля. На повышение выплат, которое затронет 3,9 млн человек, из федеральной казны до конца года будет направлено около 9,6 млрд рублей, отмечали в Министерстве труда и социальной защиты России.

Среди прочих увеличенные выплаты полагаются детям-инвалидам, а также детям, лишившимся одного или обоих родителей. Кроме того, их получат россияне, которым не хватило стажа для «трудовой пенсии»: к 65 у мужчин, 60 — у женщин. Вырастет размер пенсий также у ветеранов Великой Отечественной войны, проходивших службу по призыву военных и других категорий льготников.

Утилизационный сбор и опасные грузы

Утилизационный сбор на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним с 1 апреля увеличится в среднем на 15%. Соответствующее постановление федерального правительства было подписано 19 марта этого года.

Изменения не затронут владельцев машин с двигателем объемом 3 литра и выше. Ставки для авто с объемом двигателя до 1 литра, например, увеличатся на 16% — до 33 тыс. рублей. Если мотор 1−2 литра, рост составит 90%, соответственно ставка составит 84 тыс. рублей.

Ранее в Минпромторге подчеркивали, что стоимость автомобилей российского производства не увеличится из-за введения утилизационного сбора — из бюджета выделено свыше 125 млрд рублей на поддержку автопрома только в этом году.

С 15 апреля вступят в силу изменения, которые касаются автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, использующихся при перевозке опасных грузов. Теперь их необходимо оборудовать аппаратурой спутниковой навигации, которая обеспечит передачу информации о транспорте в Ространснадзор через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». По данным на начало марта, число оснащенных ею авто к концу текущего года достигнет порядка 3,5 млн.

Заказное письмо

Отправка простого письма, вес которого не превышает 20 грамм, внутри России, как и прежде, обойдется в 22 рубля. А вот тарифы на пересылку других видов корреспонденции с 1 апреля вырастут. Так, за отправку заказного письма нужно будет заплатить 46 рублей, а не 45 как раньше.

Цена на пересылку заказной бандероли весом не больше 100 граммов составит 66 рублей — на 6 рублей дороже, чем сейчас. Прежней цена останется на пересылку простых бандеролей.

Ограничение на лотерею.

Через неделю дети и подростки больше не смогут покупать лотерейные билеты, в том числе через интернет — с 7 апреля вступает в силу закон, который запрещает не достигшим совершеннолетия лицам приобретать их, а также делать лотерейные ставки. Несовершеннолетним нельзя не только приобретать билеты, но и передавать выигрыши от них.

Теперь продавцы должны спрашивать у покупателей лотерейных билетов паспорт для подтверждения возраста. А вот забрать куш можно и без документа. Правда, только если он не превышает 15 тыс. рублей. Если выиграть получилось больше, придется всё-таки предъявить паспорт.

Кроме того, теперь в законодательстве будет прописано понятие «электронный лотерейный билет». Идентификация победителей интернет-лотерей примерно та же. Если человек выиграл до 15 тыс. рублей, ему достаточно подтвердить возраст. Чтобы забрать куш посолиднее, нужно пройти упрощенную систему подтверждения личности.

Дорожная «вафельница»

В конце месяца новым пунктом пополнятся правила дорожного движения. Речь идет о введении новой разметки, представленной в виде наклонных пересекающих друг друга желтых линий — так называемой вафельницы. Она будет наноситься на участках с перекрестками с ограниченным въездом при сложном трафике. Для нее появится и соответствующий дорожный знак «Участок перекрестка».

Предполагается, что «вафельница» помогает водителю увидеть участки, где нельзя останавливаться, чтобы он смог заранее сориентироваться в потоке. Новый пункт ПДД начнет действовать с 28 апреля.

Регистрация юрлиц и льготы на имущество

С 29 числа упростится система государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пока желающий пройти процедуру вынужден передавать все необходимые документы в Федеральную налоговую службу на бумажных носителях через многофункциональные центры (МФЦ).

В конце месяца появится возможность отправлять их в ФНС в электронном формате. Это позволит сократить по времени всю процедуру.
Регистрация юрлиц и ИП с апреля только начнет проводиться по упрощенной схеме, а вот с получением налоговых льгот на имущество за период 2017 года дело обстоит иначе. В ФНС напомнили, что последний срок подачи документов — 30 апреля.

«В первую очередь это касается тех физлиц, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных», — говорится в сообщении ведомства.

Весенний призыв

1 апреля традиционно начинается весенний призыв на военную службу. Всего призвать на службу Минобороны намерено 128 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет — это на 14 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение вызвано увеличением числа служащих по контракту, говорит врио начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Впервые на службу будут призваны молодые люди, которые ранее не служили в армии по состоянию здоровья, а после выздоровления подошли под требования. «Мы прогнозируем, что около 3 тыс. таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — заявил Бурдинский.

Кроме того, в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном прохождении профессионального психологического отбора во время призыва. Новые правила распространяются и на тех, кто намерен служить по контракту или поступать в военные вузы.

В начале января зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который обязывает призывников явиться в военкомат вне зависимости от того, получили ли они повестку или нет. Отказ прийти будет расцениваться как уклонение от службы, а значит, будет караться. При этом законопроект предлагает запретить полиции задерживать уклонистов, если против них не возбуждено уголовное или административное дело. Этот призыв потенциальные нововведения не затронут.

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