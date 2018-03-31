«Я вернулся»: Шварценеггер очнулся после операции на сердце

Источник: AP 2018

Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является «экспериментальной». В ходе нее возникли осложнения.

«Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I’m back, так что он в хорошем настроении», — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I’ll be back.

Сейчас актер находится в стабильном состоянии.