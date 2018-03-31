«Я вернулся»: Шварценеггер очнулся после операции на сердце

Как ранее сообщалось, 70-летний Шварценеггер в четверг поехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Подобная операция является «экспериментальной». В ходе нее возникли осложнения.
«Шварценеггер очнулся и его первыми словами в самом деле стали I’m back, так что он в хорошем настроении», — написал Кетчелл. Реплика Шварценеггера очевидно отсылается к культовой фразе его персонажа Терминатора I’ll be back.
Сейчас актер находится в стабильном состоянии.
По данным издания TMZ, это не первый случай, когда Шварценеггер переносит операцию на сердце. В 1997 году ему проводили операцию по замене аортального клапана.
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