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10:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Синоптик: На следующей неделе в Хабаровске похолодает

Температура в начале апреля будет ниже нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 767 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Холод и мокрый снег ожидают хабаровчан на следующей неделе. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева, понижение температуры начнется со среды, сообщает портал «Губерния».

«В среду, 4 апреля, похолодает на несколько градусов. Ночные температуры будут от -3 до -5, дневные — от +3 до +5. Кроме того, с утра 3 апреля ветер усилится до 15−20 метров секунду. Погода будет неустойчивой, с осадками в виде мокрого снега», — сообщила Галина Брынцева.

Как отметила специалист, температура в первой декаде апреля будет ниже средних многолетних значений.

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