Синоптик: На следующей неделе в Хабаровске похолодает
Температура в начале апреля будет ниже нормы.
Температура в начале апреля будет ниже нормы.
Холод и мокрый снег ожидают хабаровчан на следующей неделе. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева, понижение температуры начнется со среды, сообщает портал «Губерния».
«В среду, 4 апреля, похолодает на несколько градусов. Ночные температуры будут от -3 до -5, дневные — от +3 до +5. Кроме того, с утра 3 апреля ветер усилится до 15−20 метров секунду. Погода будет неустойчивой, с осадками в виде мокрого снега», — сообщила Галина Брынцева.
Как отметила специалист, температура в первой декаде апреля будет ниже средних многолетних значений.
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