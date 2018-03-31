Синоптик: На следующей неделе в Хабаровске похолодает

«В среду, 4 апреля, похолодает на несколько градусов. Ночные температуры будут от -3 до -5, дневные — от +3 до +5. Кроме того, с утра 3 апреля ветер усилится до 15−20 метров секунду. Погода будет неустойчивой, с осадками в виде мокрого снега», — сообщила Галина Брынцева.