Сельская школа в Хабаровском крае через полвека дождалась капремонта

В посёлке Берёзовый Солнечного района начинается долгожданный ремонт школы, сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Реконструкция в учебном заведении не проводилась с момента постройки здания полвека назад. — Школа в Берёзовом одна на весь посёлок. В ней учатся 800 детей. В этом году это учреждение отмечает своё 50-летие со дня открытия. Мы очень рады тому, что из краевого бюджета выделены средства и в этом году запланирован ремонт этого здания, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования администрации Солнечного района Людмила Омелич.

Кроме того, в районе запланирован капитальный ремонт школьного спортблока с бассейном в райцентре. Закончить работы планируется тоже к новому учебному году.