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10:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сельская школа в Хабаровском крае через полвека дождалась капремонта

Здание в посёлке Березовый Солнечного района планируют основательно обновить к новому учебному году.

В посёлке Берёзовый Солнечного района начинается долгожданный ремонт школы, сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Реконструкция в учебном заведении не проводилась с момента постройки здания полвека назад. — Школа в Берёзовом одна на весь посёлок. В ней учатся 800 детей. В этом году это учреждение отмечает своё 50-летие со дня открытия. Мы очень рады тому, что из краевого бюджета выделены средства и в этом году запланирован ремонт этого здания, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования администрации Солнечного района Людмила Омелич.

Кроме того, в районе запланирован капитальный ремонт школьного спортблока с бассейном в райцентре. Закончить работы планируется тоже к новому учебному году.

 — Средства на эти работы тоже выделил краевой бюджет, — дополнила Людмила Омелич. — Но и мы по мере своих возможностей вкладываемся в оснащение наших школ. В частности, нам наконец удалось заново открыть закрытый в 90-е годы Центр детского творчества в районном центре. А еще впервые в этом году мы провели районный конкурс «Школа года». В борьбу за первенство включились все учреждения района. Соревнование дало мощный импульс — в результате уровень оснащённости школ за один учебный год поднялся раза в три. Лучшей стала школа посёлка Горин. Планируем проводить такой конкурс ежегодно.

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