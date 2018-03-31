Объекты дорожной инфраструктуры оперативно восстанавливают во Владивостоке
Глава города Виталий Веркеенко поручил привести улицы приморской столицы в порядок.
Глава города Виталий Веркеенко поручил привести улицы приморской столицы в порядок.
Ремонтные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по ремонту объектов благоустройства приморской столицы. Специалисты оперативно восстанавливают тротуарное ограждение, выполняют ремонт облицовки городских цветников и лестниц, ремонтируют скамейки и урны, пострадавшие от рук вандалов, устраняют просадки гранитных плит на тротуарах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Так, дорожные рабочие регулярно восстанавливают декоративное ограждение тротуаров в центральной части города столбики и цепи, которые страдают в результате
Кроме того, во Владивостоке ежедневно проводится работа по очистке остановочных павильонов от несанкционированных объявлений, установке новых и обслуживанию существующих дорожных знаков, обслуживанию светофорных объектов, очистке города от мусора, прочистке и восстановлению системы ливневой канализации.
Напомним, что глава города Виталий Веркеенко поручил привести улицы приморской столицы в порядок. 2 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, в котором примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, учреждения культуры и образования, транспортные предприятия и организации всех форм собственности.
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