Объекты дорожной инфраструктуры оперативно восстанавливают во Владивостоке

Ремонтные бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по ремонту объектов благоустройства приморской столицы. Специалисты оперативно восстанавливают тротуарное ограждение, выполняют ремонт облицовки городских цветников и лестниц, ремонтируют скамейки и урны, пострадавшие от рук вандалов, устраняют просадки гранитных плит на тротуарах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Так, дорожные рабочие регулярно восстанавливают декоративное ограждение тротуаров в центральной части города столбики и цепи, которые страдают в результате дорожно-транспортных происшествий. На минувшей неделе работы проведены по ул. Светланской, Алеутской, Океанскому проспекту, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий».

Кроме того, во Владивостоке ежедневно проводится работа по очистке остановочных павильонов от несанкционированных объявлений, установке новых и обслуживанию существующих дорожных знаков, обслуживанию светофорных объектов, очистке города от мусора, прочистке и восстановлению системы ливневой канализации.