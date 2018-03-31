Власти оставили приморское село без школы, детсада и леса

По словам сельчан, на данный момент вокруг школы практически полностью выпилили лес. «Администрация не дает никаких объяснений, не приезжает на встречу с жителями. Детей возят в соседнее село в школу. Они уезжают в 7.30 и приезжают в 15.30 голодные. У нас нет детсадов, а теперь уже и школу потеряли. Хотя глава села обещал, что ремонт начнется в 2017 году, а теперь отмахивается от нас», — пишут в соцсетях жители.