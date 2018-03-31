Иностранцев заманят в Хабаровский край китами
Новое направление туризма появится на Шантарских островах.
Новое направление туризма появится на Шантарских островах.
Изюминкой нового туристического сезона станет маршрут на Шантарские острова, получивший название «Наблюдение за китами», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На подготовку абсолютно уникальной возможности полюбоваться огромными морскими животными в естественной среде обитания ушло несколько лет.
Туризм не дикий
— В середине апреля в Хабаровск приедет делегация представителей крупных туристических компаний из Японии и этот тур, без сомнения, станет самым ярким в презентации из десятков предлагаемых нашим гостям маршрутов, — говорит начальник отдела развития туризма и внешних связей краевого управления по туризму Ирина Стручкова. — Тем более, что этот год является Годом России в Японии и Японии в России. «Наблюдение за китами» — это наш эксклюзив, настоящая жемчужина, и мы точно знаем, что он будет интересен туристам, особенно иностранным.
«Дикие» отдыхающие и раньше могли посещать Шантарские острова, но не все могли позволить себе оплатить вертолёт туда и обратно и при этом жить в палатках и готовить еду на костре. Сейчас в нескольких километрах от архипелага появились удобные базы с размещением в номерах с отоплением, горячим душем, баней, рестораном и даже с мобильным Интернетом.
— Тур рассчитан на 12 дней и есть три способа добраться до островов, самый недорогой обойдётся примерно в 130 тысяч рублей, — говорит директор «Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий» Бахт Мавланов. — Это доставка людей до морского побережья автомобилями и дальше до островов катерами. Если добираться только вертолётом из Хабаровска, то, конечно, будет дороже. За сезон можем привезти на Шантары человек 300, и на конец марта половина туров уже забронирована.
Дальневосточное лето и без того короткое, а сезон на Шантарах и вовсе длится пару месяцев — август и сентябрь. Именно
— Консультировались с учёными, как сделать так, чтобы не мешать полярным китам, и подготовили всё по их рекомендациям, — говорит предприниматель. — Купили специальные малошумные лодочные моторы, разработали инструкции — нельзя пересекать путь животному. Представляете себе махину в 100 с лишним тонн, которая всплывает рядом с лодкой? Мы пока единственная фирма в мире, кто предлагает тур и знакомство с гренландскими китами, они же полярные киты.
Для России — Азия, для АТР — Европа.
В краевом управлении по туризму отмечают, что интерес к региону растёт, и за последние годы регулярно увеличивается число желающих увидеть наши достопримечательности. Соотечественников из западных регионов России интересуют дальневосточная природа, обычаи и искусство коренных народов, пограничное положение Хабаровска, откуда можно увидеть самую восточную точку Китая. Из азиатских стран едут за другим: для корейцев, китайцев и японцев это знакомство с жизнью одного из ближайших европейских городов.
— Прошедший год был плодотворным, по нашим данным, около 50 тысяч иностранных туристов посетили край, — говорит консультант управления отдела развития туризма и внешних связей Юлия Руденко. — «Горячий сезон» начинается с мая, и ожидаем, что в этом году гостей будет больше. Впрочем, как сложится сезон, зависит от множества факторов, в том числе и от презентаций на международных и российских туристических форумах и ярмарках.
Соотечественники обычно о Хабаровске говорят, что город поразил их двумя вещами — архитектурой и огромным количеством солнечных дней. То, что для других в диковинку, местные жители особо не замечают. Приезжим с запада России и иностранцам также интересен проект «Стойбище сородичей», что неподалеку от древнего памятника культуры, всемирно известных петроглифов
— Елена У с супругом Александром стараются сохранить быт традиционной нанайской семьи и передать это своим детям, — продолжает Юлия Руденко. — Отзывы только хорошие, недовольных не встречала ни разу. Поездка в «Стойбище сородичей» позволяет прочувствовать всё на себе, попробовать кухню и даже принять участие в приготовлении рыбы — это настолько интересно и зачастую таинственно. У нас много мест, где можно посмотреть и познакомиться с бытом коренных народов — краеведческие музеи, отделы культуры, которые тоже с радостью принимают туристов. Но такой объект, куда можно приехать и в полной мере окунуться в жизнь нанайцев, уникальный. Кулинарный аспект — ещё одна из составляющих привлекательности Хабаровска для гостей из Азии. Привычные к собственным национальным кухням, в столице Дальнего Востока они могут попробовать блюда коренных народов, а также русскую, грузинскую, узбекскую и осетинскую пищу. Об этом многообразии вкусов иностранцы тоже оставляют восторженные отзывы.
Водопады, горы и рыбалка.
Разработанные хабаровскими туристическими фирмами маршруты предлагают множество вариантов отдыха. Интересуетесь самолётами — пожалуйте на экскурсию по авиазаводу в
— Оба проходят по Верхнебуреинскому району и району имени Полины Осипенко, — рассказывает старший инспектор отдела развития туризма и международных связей управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Климент
— К таким видам туризма активный интерес пробуждается с приходом лета, — продолжает Климент
Все планируемые праздники в краевом управлении по туризму собрали в «Событийный календарь» — практически в каждые выходные можно найти, куда съездить, что посмотреть и чем заняться. Основные предлагаемые маршруты представлены в красочных буклетах «10 причин посетить Хабаровский край» на русском и английском языках, а специализированный сайт ведомства представляет их ещё и на японском, корейском и китайском языках.
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