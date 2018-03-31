Иностранцев заманят в Хабаровский край китами

Изюминкой нового туристического сезона станет маршрут на Шантарские острова, получивший название «Наблюдение за китами», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На подготовку абсолютно уникальной возможности полюбоваться огромными морскими животными в естественной среде обитания ушло несколько лет.

Туризм не дикий

— В середине апреля в Хабаровск приедет делегация представителей крупных туристических компаний из Японии и этот тур, без сомнения, станет самым ярким в презентации из десятков предлагаемых нашим гостям маршрутов, — говорит начальник отдела развития туризма и внешних связей краевого управления по туризму Ирина Стручкова. — Тем более, что этот год является Годом России в Японии и Японии в России. «Наблюдение за китами» — это наш эксклюзив, настоящая жемчужина, и мы точно знаем, что он будет интересен туристам, особенно иностранным.

«Дикие» отдыхающие и раньше могли посещать Шантарские острова, но не все могли позволить себе оплатить вертолёт туда и обратно и при этом жить в палатках и готовить еду на костре. Сейчас в нескольких километрах от архипелага появились удобные базы с размещением в номерах с отоплением, горячим душем, баней, рестораном и даже с мобильным Интернетом.

— Тур рассчитан на 12 дней и есть три способа добраться до островов, самый недорогой обойдётся примерно в 130 тысяч рублей, — говорит директор «Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий» Бахт Мавланов. — Это доставка людей до морского побережья автомобилями и дальше до островов катерами. Если добираться только вертолётом из Хабаровска, то, конечно, будет дороже. За сезон можем привезти на Шантары человек 300, и на конец марта половина туров уже забронирована.

Дальневосточное лето и без того короткое, а сезон на Шантарах и вовсе длится пару месяцев — август и сентябрь. Именно из-за сложной доступности архипелага и его удалённости от населённых пунктов он долгое время оставался только мечтой, которая сейчас стала ближе. Как отмечает Бахт Мавланов, этот маршрут он вместе с единомышленниками готовил пять лет: убирали с побережья вынесенный морем мусор, собирали и утилизировали ржавые железные бочки от горючего, только их больше ста вывезли.

— Консультировались с учёными, как сделать так, чтобы не мешать полярным китам, и подготовили всё по их рекомендациям, — говорит предприниматель. — Купили специальные малошумные лодочные моторы, разработали инструкции — нельзя пересекать путь животному. Представляете себе махину в 100 с лишним тонн, которая всплывает рядом с лодкой? Мы пока единственная фирма в мире, кто предлагает тур и знакомство с гренландскими китами, они же полярные киты.

Для России — Азия, для АТР — Европа.

В краевом управлении по туризму отмечают, что интерес к региону растёт, и за последние годы регулярно увеличивается число желающих увидеть наши достопримечательности. Соотечественников из западных регионов России интересуют дальневосточная природа, обычаи и искусство коренных народов, пограничное положение Хабаровска, откуда можно увидеть самую восточную точку Китая. Из азиатских стран едут за другим: для корейцев, китайцев и японцев это знакомство с жизнью одного из ближайших европейских городов.

— Прошедший год был плодотворным, по нашим данным, около 50 тысяч иностранных туристов посетили край, — говорит консультант управления отдела развития туризма и внешних связей Юлия Руденко. — «Горячий сезон» начинается с мая, и ожидаем, что в этом году гостей будет больше. Впрочем, как сложится сезон, зависит от множества факторов, в том числе и от презентаций на международных и российских туристических форумах и ярмарках.

Соотечественники обычно о Хабаровске говорят, что город поразил их двумя вещами — архитектурой и огромным количеством солнечных дней. То, что для других в диковинку, местные жители особо не замечают. Приезжим с запада России и иностранцам также интересен проект «Стойбище сородичей», что неподалеку от древнего памятника культуры, всемирно известных петроглифов Сикачи-Аляна,

— Елена У с супругом Александром стараются сохранить быт традиционной нанайской семьи и передать это своим детям, — продолжает Юлия Руденко. — Отзывы только хорошие, недовольных не встречала ни разу. Поездка в «Стойбище сородичей» позволяет прочувствовать всё на себе, попробовать кухню и даже принять участие в приготовлении рыбы — это настолько интересно и зачастую таинственно. У нас много мест, где можно посмотреть и познакомиться с бытом коренных народов — краеведческие музеи, отделы культуры, которые тоже с радостью принимают туристов. Но такой объект, куда можно приехать и в полной мере окунуться в жизнь нанайцев, уникальный. Кулинарный аспект — ещё одна из составляющих привлекательности Хабаровска для гостей из Азии. Привычные к собственным национальным кухням, в столице Дальнего Востока они могут попробовать блюда коренных народов, а также русскую, грузинскую, узбекскую и осетинскую пищу. Об этом многообразии вкусов иностранцы тоже оставляют восторженные отзывы.

Водопады, горы и рыбалка.

Разработанные хабаровскими туристическими фирмами маршруты предлагают множество вариантов отдыха. Интересуетесь самолётами — пожалуйте на экскурсию по авиазаводу в Комсомольске-на-Амуре, если культурой и искусством — идите в музеи и галереи, при которых работают самые разные мастер-классы, вплоть до мастерства выделки рыбьей кожи, и это всё помимо традиционного для гостей из соседнего Китая шопинга. Вот только превзойти красоты хабаровской природы очень и очень сложно: всё же именно за ними обычно отправляются в путешествие на Дальний Восток. Как отмечают в управлении по туризму, особо заметен интерес к двум маршрутам, созданным совсем недавно, — это горный лагерь «Гремячий ключ» и «Затерянный мир».

— Оба проходят по Верхнебуреинскому району и району имени Полины Осипенко, — рассказывает старший инспектор отдела развития туризма и международных связей управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Климент Тер-Антонян. — Горный лагерь «Гремячий ключ» начинается в Хабаровске, дальше автомобилем до Бриакана, небольшое путешествие до базы и уже оттуда каждый день своими ногами уходят к разным точкам, возвращаясь для ночёвки. Водопады Медвежий и Водопадный, восхождения на пики Неприступности и Чемодан, посещение озёр Вороньи Перья, Корбохон и отдельно — совершенное чудо Хабаровского края озеро Медвежье. Горно-пешеходный тур рассчитан на 12 дней и проводится с июня по сентябрь. «Затерянный мир», проходящий в это же время и примерно по тем же местам, больше речной и рыболовный. Тур рассчитан на тот же срок и, помимо визита к Медвежьему озеру, предусматривает и пешие прогулки по скалам хребта Дуссе-Алинь и тайге, и несколько дней сплава по рекам Курайгагна и Левой Бурее.

— К таким видам туризма активный интерес пробуждается с приходом лета, — продолжает Климент Тер-Антонян. — Действующие маршруты предлагаются на любой вкус — от приключенческого и экстремального до горно-пешеходного и рыболовного, но не меньшим спросом пользуется и так называемый событийный туризм — все наши фестивали и праздники. «Амурские волны», праздник первой горбуши, тот же фестиваль «Солнцеворот» в селе Полётное района имени Лазо.