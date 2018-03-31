Ямы на дорогах в Омске начнут латать асфальтом после 1 апреля

Источник: РИА "Новости"

Муниципальный асфальтовый завод в Омске запустят в ночь на вторник, 3 апреля. Первое время он будет работать вполовину мощности — в полную силу процесс начнется после стабильного потепления. При этом ямочный ремонт дорог ведется уже две недели, хотя без особого успеха.

— В активную фазу ямочного ремонта без асфальта никак. Мы инертным материалом уже две недели работаем, но эффекта большого нет. Кирпич более-менее держится, а метод обратной пропитки в такую сырость не держит совсем, — цитирует НГС. Омск директора управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова.

Сейчас дорожники готовят оборудование, чтобы приступить к работам на следующей неделе. В первую очередь ямы залатают на улицах Красный Пахарь, 5-й, 36-й Северной, 10-й и 11-й Ремесленной и других. Асфальт там укладывать не будут, поскольку эти дороги включены в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». Полноценно их будут восстанавливать летом, а пока лишь немного приведут в порядок с помощью того же кирпича.

Свежий асфальт предназначается для улиц, которые в этом году капремонт обойдет стороной. Это, например, 10 лет Октября от объездной дороги до виадука.