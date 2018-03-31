В центре Хабаровска разгорается битва за туалет
На улице Дзержинского в рамках реконструкции жители бараков могут остаться без нужника.
На улице Дзержинского в рамках реконструкции жители бараков могут остаться без нужника.
В самом центре Хабаровска между Центральным универмагом и
— Нас предупредили, что туалет снесут. И это не единственный случай, когда надворные «удобства» попадают в границы участка, предоставленного в бессрочную аренду инвестору, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МУП «МКД» Владимир Маргулис. — И первым делом новые хозяева заявляют о сносе первым делом туалета. А как тогда быть жильцам городских развалюх, нужды которых и обслуживает этот «ненужный» объект? Может, сначала стоит людей из ветхих домов расселить — тогда и в надворном туалете отпадёт надобность.
— На этом участке давно уже собирается делать пристройку Центральный универмаг, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» консультант архитектора Центрального района администрации Хабаровска Игорь Прыгунов. — Два барака в этом месте будут расселены и идут под снос, а с домом № 63 на Дзержинского — проблема. Это памятник архитектуры. Его и сносить нельзя, и канализацию в него завести — тоже. Все памятники — собственность края. Без помощи краевых структур с этой проблемой не справиться.
Как рассказал Игорь Прыгунов, земля под туалетом — собственность ЦУМа. То есть, теоретически собственник может снести со своего участка ненужный ему объект. А практически — оставлять людей без туалета тоже нельзя. Остаётся надеется, что пока собственник земли будет заниматься согласованием своего проекта, проблему отхожего места для заложников памятника архитектуры удастся решить.
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