В центре Хабаровска разгорается битва за туалет

В самом центре Хабаровска между Центральным универмагом и бизнес-центром «Феликс-сити» разворачивается битва за туалет. На участке земли площадью соток в восемь красуется один-раз единственный объект «на два очка» площадью два квадратных метра. Как сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», он обслуживает нужды жителей нескольких городских бараков. Недавно люди узнали, что в рамках реконструкции могут остаться без этого вида «удобств».

— Нас предупредили, что туалет снесут. И это не единственный случай, когда надворные «удобства» попадают в границы участка, предоставленного в бессрочную аренду инвестору, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор МУП «МКД» Владимир Маргулис. — И первым делом новые хозяева заявляют о сносе первым делом туалета. А как тогда быть жильцам городских развалюх, нужды которых и обслуживает этот «ненужный» объект? Может, сначала стоит людей из ветхих домов расселить — тогда и в надворном туалете отпадёт надобность.

С одной стороны, нужник из красного кирпича, совсем не украшает «гостевую» улицу Дзержинского. С другой стороны, покосившиеся бараки, окружившие дугой это с позволения сказать, здание, рядом с «Феликс-сити» тоже уже не смотрятся. Устарели и морально, и физически. И пока они стоят «набитые людями», от надворного сортира деваться некуда.

— На этом участке давно уже собирается делать пристройку Центральный универмаг, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» консультант архитектора Центрального района администрации Хабаровска Игорь Прыгунов. — Два барака в этом месте будут расселены и идут под снос, а с домом № 63 на Дзержинского — проблема. Это памятник архитектуры. Его и сносить нельзя, и канализацию в него завести — тоже. Все памятники — собственность края. Без помощи краевых структур с этой проблемой не справиться.