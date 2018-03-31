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10:23 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке откроют резиденцию Нептуна

Резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов.

Владивосток станет родиной морского бога Нептуна, соответствующий бренд будет официально зарегистрирован. Правовое управление города подает соответствующую заявку в Роспатент, об этом заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС .

«В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Я уже дал задачу правовому управлению, и бренд “Владивосток — резиденция Нептуна” будет зарегистрирован», — отметил Виталий Веркеенко.

По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов. Предварительные переговоры с туристическими компаниями показали понимание и поддержку этого проекта.

«Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День военно-морского флота. Есть идея поставить статую Нептуна с трезубцем на острове Скрыплева, чтобы он встречал корабли и “защищал” город», — отметил мэр города.

Виталий Веркеенко подчеркнул, что туризм займет одно из ведущих направлений в стратегии развития Владивостока, но будет вестись в парадигме не «город для туристов», а «туризм для города».

Отметим, в 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностранцев. Практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, а оборот туруслуг в целом по краю превысил 19 млрд рублей. В 2017 году в Свободном порту Владивосток заработал упрощенный визовый режим, которым воспользовались уже более 8 тыс. иностранцев. Порт Владивосток уже несколько лет входит в маршруты многих круизных лайнеров.

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