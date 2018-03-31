Во Владивостоке откроют резиденцию Нептуна
Резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов.
Резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов.
Владивосток станет родиной морского бога Нептуна, соответствующий бренд будет официально зарегистрирован. Правовое управление города подает соответствующую заявку в Роспатент, об этом заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС .
«В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран
«Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием ежегодно масштабно и интересно проходит День
Виталий Веркеенко подчеркнул, что туризм займет одно из ведущих направлений в стратегии развития Владивостока, но будет вестись в парадигме не «город для туристов», а «туризм для города».
Отметим, в 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностранцев. Практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, а оборот туруслуг в целом по краю превысил 19 млрд рублей. В 2017 году в Свободном порту Владивосток заработал упрощенный визовый режим, которым воспользовались уже более 8 тыс. иностранцев. Порт Владивосток уже несколько лет входит в маршруты многих круизных лайнеров.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.