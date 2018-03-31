Хабаровчане предложили назвать новорожденных медвежат Путиным и Медведевым

Хабаровчане во время конкурса, который объявили работники Приамурского зоосада, предложили назвать новорожденных бурых медвежат Путиным и Медведевым. По словам сотрудников зоосада, авторов таких инициатив не смущает, что у медведицы Маши родились мальчик и девочка. Кстати, на днях детеныши начали самостоятельно выходить из родительской берлоги, сообщает портал «Губерния».

«Кроме имен в честь руководителей государства, медвежат предлагают назвать Долли и Андре, а также Пупсенем и Вупсенем. Кстати, вариант “Долли” имеет отношение к фамилии директора нашего зоосада Андрея Долина. Предложений на нашу электронную почту приходит огромное количество, так что я не буду все их озвучивать. Сейчас медвежата начали выходить из берлоги на радость посетителям. Они очень активны, много играют и стремительно набирают в весе», — рассказала руководитель эколого-просветительского направления Приамурского зоосада имени Сысоева Елена Федосеева.