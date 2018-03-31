«СКА-Хабаровск» попробует набрать очки в выездном матче против «Ахмата»

Предстоящий поединок — второй в текущем сезоне Премьер-лиги российского футбола для этих двух соперников. Первый матч в Хабаровске прошёл 17 сентября и завершился вничью со счётом 2:2.
С тех пор дела двух представителей нижней части турнирной таблицы пошли по-разному. Грозненцы сумели набрать 26 очков и сейчас, занимая 11-ю строчку, вполне способны побороться за место в восьмёрке сильнейших команд турнира. «СКА-Хабаровск», напротив, результативных баллов не видел давно — а потому замыкает таблицу и вряд ли сумеет потеснить со своего места хоть кого-то из соседей. Идущий предпоследним пермский «Амкар» опережает «армейцев» на 10 очков.
Главным судьёй встречи назначен москвич Сергей Карасёв, признававшийся лучшим арбитром российского чемпионата. В рамках РФПЛ специалист будет судить матч с участием хабаровчан впервые.
РИА «Восток-Медиа» писало, что игрокам СКА осталось провести семь матчей в чемпионате страны, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром».
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