Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Лавров: США готовят ЕС к применению ядерного оружия против РФ
Эмин Агаларов показал забавное селфи с приемной дочкой
Идентифицировано вещество, которым отравили Скрипаля
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Узнавшие о российской торпеде США изменили планы – СМИ
Эксперт: РФ может "точно ударить" по США и НАТО
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:17 (мск), источник: Восток Медиа

«СКА-Хабаровск» попробует набрать очки в выездном матче против «Ахмата»

Хабаровский футбольный клуб СКА впервые в своей истории сыграет в столице Чеченской Республики. Матч против «Ахмата» дальневосточники проведут в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова сегодня, 31 марта, в 14:00 по московскому времени.

Предстоящий поединок — второй в текущем сезоне Премьер-лиги российского футбола для этих двух соперников. Первый матч в Хабаровске прошёл 17 сентября и завершился вничью со счётом 2:2.

С тех пор дела двух представителей нижней части турнирной таблицы пошли по-разному. Грозненцы сумели набрать 26 очков и сейчас, занимая 11-ю строчку, вполне способны побороться за место в восьмёрке сильнейших команд турнира. «СКА-Хабаровск», напротив, результативных баллов не видел давно — а потому замыкает таблицу и вряд ли сумеет потеснить со своего места хоть кого-то из соседей. Идущий предпоследним пермский «Амкар» опережает «армейцев» на 10 очков.

Главным судьёй встречи назначен москвич Сергей Карасёв, признававшийся лучшим арбитром российского чемпионата. В рамках РФПЛ специалист будет судить матч с участием хабаровчан впервые.

РИА «Восток-Медиа» писало, что игрокам СКА осталось провести семь матчей в чемпионате страны, три из которых пройдут в Хабаровске. «Армейцам» на своём поле предстоит встретиться с пермским «Амкаром», столичным «Динамо» и «Краснодаром».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Серьёзный пожар во Владивостоке напугал горожан
Аварийное жильё: фасад дома в Хабаровске рушится над головами людей
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь