В Приморье продлили маршруты двух электричек

Источник: Агентство «Москва»

В Приморье компания-перевозчик продлила маршруты двух электропоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО «Экспресс Приморья».

С 1 апреля маршрут следования утреннего пригородного электропоезда № 6461, сообщением «Владивосток-Партизанск», ежедневно продлевается до станции Тихоокеанская. Время отправления во Владивостоке — в 7 часов 25 минут утра. Отправление из Партизанска в 11 часов 25 минут, прибытие на станцию Находка в 12 часов 22 минуты, на станцию Тихоокеанская в 12 часов 39 минут.

Кроме того, продлевается маршрут следования вечернего пригородного электропоезда № 6482, сообщением «Партизанск-Владивосток», отправлением из Партизанска в 17 часов 38 минут. С 1 апреля данный электропоезд будет курсировать по маршруту «Тихоокеанская- Партизанск- Владивосток». Время отправления от станции Тихоокеанская в 16 часов 15 минут. Время отправления из Партизанска остается прежним- 17:38. Прибытие во Владивосток в 21:25.