Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Китайцы резко ответили Британии за нападки на РФ по Скрипалю
Лавров: США готовят ЕС к применению ядерного оружия против РФ
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Российский МИД ответил Украине на высылку дипломатов
Ученые открыли «новый орган»
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Мэр где?: Путин возмущен отсутствием главы Кемерова на совещании
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
«На коленях постоянно стоим»: Лукашенко грубо высказался о РФ
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10:15 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье продлили маршруты двух электричек

С середины апреля вводится летний график пригородных электропоездов.

Источник: Агентство «Москва»

В Приморье компания-перевозчик продлила маршруты двух электропоездов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОАО «Экспресс Приморья».

С 1 апреля маршрут следования утреннего пригородного электропоезда № 6461, сообщением «Владивосток-Партизанск», ежедневно продлевается до станции Тихоокеанская. Время отправления во Владивостоке — в 7 часов 25 минут утра. Отправление из Партизанска в 11 часов 25 минут, прибытие на станцию Находка в 12 часов 22 минуты, на станцию Тихоокеанская в 12 часов 39 минут.

Кроме того, продлевается маршрут следования вечернего пригородного электропоезда № 6482, сообщением «Партизанск-Владивосток», отправлением из Партизанска в 17 часов 38 минут. С 1 апреля данный электропоезд будет курсировать по маршруту «Тихоокеанская- Партизанск- Владивосток». Время отправления от станции Тихоокеанская в 16 часов 15 минут. Время отправления из Партизанска остается прежним- 17:38. Прибытие во Владивосток в 21:25.

Также стало известно, что с 21 апреля в Приморье вводится летний график пригородных электропоездов. Ежедневно по Приморью будут курсировать от 48 до 52 электропоездов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В многоэтажке во Владивостоке вспыхнул пожар ...
1 апреля жителям Владивостока будет не до смеха ...
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь