В Приморье продлили маршруты двух электричек
С середины апреля вводится летний график пригородных электропоездов.
С середины апреля вводится летний график пригородных электропоездов.
В Приморье
С 1 апреля маршрут следования утреннего пригородного электропоезда № 6461, сообщением «Владивосток-Партизанск», ежедневно продлевается до станции Тихоокеанская. Время отправления во Владивостоке — в 7 часов 25 минут утра. Отправление из Партизанска в 11 часов 25 минут, прибытие на станцию Находка в 12 часов 22 минуты, на станцию Тихоокеанская в 12 часов 39 минут.
Кроме того, продлевается маршрут следования вечернего пригородного электропоезда № 6482, сообщением «Партизанск-Владивосток», отправлением из Партизанска в 17 часов 38 минут. С 1 апреля данный электропоезд будет курсировать по маршруту «Тихоокеанская- Партизанск- Владивосток». Время отправления от станции Тихоокеанская в 16 часов 15 минут. Время отправления из Партизанска остается прежним- 17:38. Прибытие во Владивосток в 21:25.
Также стало известно, что с 21 апреля в Приморье вводится летний график пригородных электропоездов. Ежедневно по Приморью будут курсировать от 48 до 52 электропоездов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.