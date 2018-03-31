Заключенные «Снежинки» в Хабаровском крае занялись иконописью
Приговоренные к пожизненному лишению свободы работают над образами в отдельной мастерской.
Приговоренные к пожизненному лишению свободы работают над образами в отдельной мастерской.
Трое заключенных колонии особого режима «Снежинка» в поселке Эльбан начали писать иконы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала сотрудник
«Из 70 заключенных “Снежинки” — ИК № 6 — нашлись трое, которые занялись рисованием. Сейчас кроме цветов и портретов осужденные к пожизненному лишению свободы начали писать иконы. На это их благословил священнослужитель, когда они еще находились в колонии на западе страны. Краски, кисти и остальные материалы осужденным присылают друзья и родственники. Администрация колонии выделила для творчества небольшое помещение под мастерскую. Осужденные уже написали иконы Богородицы, Христа Спасителя и сейчас приступили к лику Николая Чудотворца. Одну из своих икон художники подарили настоятелю церкви, которая еще только строится в Эльбане», — сказала Екатерина Чеченец.
Собеседница добавила, что осужденные пришли к православной вере еще до прибытия в «Снежинку». В дальневосточную колонию они попали за совершение особо тяжких преступлений.
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