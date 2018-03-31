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10:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Заключенные «Снежинки» в Хабаровском крае занялись иконописью

Приговоренные к пожизненному лишению свободы работают над образами в отдельной мастерской.

Трое заключенных колонии особого режима «Снежинка» в поселке Эльбан начали писать иконы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала сотрудник пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Екатерина Чеченец.

«Из 70 заключенных “Снежинки” — ИК № 6 — нашлись трое, которые занялись рисованием. Сейчас кроме цветов и портретов осужденные к пожизненному лишению свободы начали писать иконы. На это их благословил священнослужитель, когда они еще находились в колонии на западе страны. Краски, кисти и остальные материалы осужденным присылают друзья и родственники. Администрация колонии выделила для творчества небольшое помещение под мастерскую. Осужденные уже написали иконы Богородицы, Христа Спасителя и сейчас приступили к лику Николая Чудотворца. Одну из своих икон художники подарили настоятелю церкви, которая еще только строится в Эльбане», — сказала Екатерина Чеченец.

Собеседница добавила, что осужденные пришли к православной вере еще до прибытия в «Снежинку». В дальневосточную колонию они попали за совершение особо тяжких преступлений.

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Заключенные «Снежинки» в Хабаровском крае занялись иконописью
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