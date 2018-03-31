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09:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Перми потеплеет до +10 градусов

В выходные столбик термометра днем будет колебаться возле нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Комсомольская правда

Эти выходные в Прикамье будут еще холодными, но на следующей неделе можем увидеть первые теплые весенние денечки.

— В субботу днем, 31 марта, в Перми ожидается слабая оттепель, воздух прогреется до +1 градуса, — прогнозирует инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — По краю в дневные часы будет от +1 до -3 градусов.

Пермский метеоролог предупреждает, что, поскольку по северо-западу Прикамья будет проходить циклон, в Перми днем в субботу возможны порывы ветра до 12−14 метров в секунду. А также — снегопад, но не очень сильный: может выпасть до 2−3 миллиметров снега. Чуть больше осадков ожидается на востоке края.

В воскресенье днем, 1 апреля, будет чуть холоднее. При солнечной погоде в Перми в дневные часы воздух прогреется от 0 до +1 градуса, по краю — от -3 до +2 градусов.

Ветер стихнет, сильных осадков в воскресенье не намечается — погоду будет формировать антициклон.

— На следующей неделе в Прикамье ожидается интенсивное кратковременное потепление, — говорит Андрей Шихов.

В понедельник, 2 апреля, под влиянием антициклона установится малооблачная погода со слабым ветром и без осадков. Днем в Перми воздух может прогреться до +4 градусов. В дневные часы начнет заметно таять снег.

Во вторник, 3 апреля, ожидается кратковременный вынос теплой воздушной массы из Черноморского региона. Днем в Перми температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов. По краю будет от +7 до +12 градусов. При этом усилится южный и юго-западный ветер.

— С середины недели по Прикамью пройдет холодный фронт, и может на несколько градусов похолодать, — предупреждает Андрей Щихов. — Тем не менее, температура воздуха установится близкой к климатической норме.

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