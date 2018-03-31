На следующей неделе в Перми потеплеет до +10 градусов
В выходные столбик термометра днем будет колебаться возле нуля.
В выходные столбик термометра днем будет колебаться возле нуля.
Эти выходные в Прикамье будут еще холодными, но на следующей неделе можем увидеть первые теплые весенние денечки.
— В субботу днем, 31 марта, в Перми ожидается слабая оттепель, воздух прогреется до +1 градуса, — прогнозирует инженер
Пермский метеоролог предупреждает, что, поскольку по
В воскресенье днем, 1 апреля, будет чуть холоднее. При солнечной погоде в Перми в дневные часы воздух прогреется от 0 до +1 градуса, по краю — от -3 до +2 градусов.
Ветер стихнет, сильных осадков в воскресенье не намечается — погоду будет формировать антициклон.
— На следующей неделе в Прикамье ожидается интенсивное кратковременное потепление, — говорит Андрей Шихов.
В понедельник, 2 апреля, под влиянием антициклона установится малооблачная погода со слабым ветром и без осадков. Днем в Перми воздух может прогреться до +4 градусов. В дневные часы начнет заметно таять снег.
Во вторник, 3 апреля, ожидается кратковременный вынос теплой воздушной массы из Черноморского региона. Днем в Перми температура воздуха может превысить отметку в +10 градусов. По краю будет от +7 до +12 градусов. При этом усилится южный и
— С середины недели по Прикамью пройдет холодный фронт, и может на несколько градусов похолодать, — предупреждает Андрей Щихов. — Тем не менее, температура воздуха установится близкой к климатической норме.
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