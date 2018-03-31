Тысячи хабаровчан лишены прав на свои дачные участки
Городская прокуратура готова помочь гражданам подать иски в суд.
Городская прокуратура готова помочь гражданам подать иски в суд.
Прокуратура г. Хабаровска готова помочь жителям краевого центра, которые не могут оформить право собственности на свои дачные участки. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщила заместитель прокурора дальневосточной столицы Александра Леонова. В надзорном ведомстве уже есть практика успешного для дачников разрешения земельных споров с городской администрацией в судах.
— Прокуратурой Хабаровска проведена проверка по обращению члена СНТ «Амурский садовод» по вопросу нарушения прав на получение в собственность бесплатно земельного участка, — добавила заместитель прокурора г. Хабаровска Александра Леонова. — Заявитель обратился в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города по вопросу предоставления земельного участка площадью 600 квадратных метров для ведения садоводства. В предоставлении земельного участка ему было отказано по непредусмотренным законом основаниям. В связи с этим прокурор Хабаровска обратился в Краснофлотский районный суд с исковым заявлением о возложении на администрацию Хабаровска обязанности предоставить заявителю указанный земельный участок. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
— Эта проблема прежде всего касается островной части Хабаровска, — рассказал председатель совета краевого союза садоводов Виктор Сайков. — На островах Большом Уссурийском и Кабельном, которые относятся к Центральному району, расположено порядка 5 тысяч дачных участков. Там все 100% не могут оформить бесплатно землю в собственность. Администрация города просто не замечает этой проблемы.
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