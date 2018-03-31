Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Галкин показал необычное фото дочки Орбакайте
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Почти половина генетических тестов могут врать
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
"Курсант ФСБ" РФ попросил убежища на Украине
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: эксперт рассказал, как в США боятся ответного удара РФ
Узнавшие о торпеде РФ США изменили планы – СМИ
Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж
Алеся Кафельникова вернулась к бывшему бойфренду
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
15:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске тротуары на ул. Киренского проложили досками

Устранён провал на дороге.

После работ по строительству подземного пешеходного перехода, ул. Киренского частично открыли для движения. Однако горожане жаловались, что из-за грязи к автобусной остановке было невозможно пройти.

«Устранён провал на дороге, сигнальной лентой от проезжей части огорожен переход на ул. Киренского, уложен деревянный настил, ведущий к регулируемому пешеходному переходу», — отчитываются в мэрии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
Бизнесменов заподозрили в хищениях 752 млн рублей из бюджета
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
Какая наука стоит за сверхъестественными способностями
В России подсчитали состоятельных граждан
Китаец передвинул дом, чтобы избежать его сноса (видео)
Спорт
Приехали, чтобы победить. «Амкар» обыграл в Москве «Локомотив» Кажется, в Черкизове прошёл самый странный матч тура
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь