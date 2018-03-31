В Красноярске тротуары на ул. Киренского проложили досками
Устранён провал на дороге.
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Устранён провал на дороге.
После работ по строительству подземного пешеходного перехода, ул. Киренского частично открыли для движения. Однако горожане жаловались, что
«Устранён провал на дороге, сигнальной лентой от проезжей части огорожен переход на ул. Киренского, уложен деревянный настил, ведущий к регулируемому пешеходному переходу», — отчитываются в мэрии.
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