«Морские кошечки» из Владивостока снова взорвали соцсети

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Закаленные владивостокские красавицы снова удивили пользователей социальных сетей заплывом в ледяную воду, сообщает РИА VladNews.

«Температура воды еще меньше 0 градусов, так что балдеем», — написала одна из девушек в социальной сети.

В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей», который также получают удовольствие от купания в ледяной морской воде.

Напомним, владивостокские «морские кошечки» покорили россиян купанием в ледяной шуге. Жители Ростова, как и приморцы, были восхищены увиденным.