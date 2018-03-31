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10:07 (мск), источник: VLADNEWS

«Морские кошечки» из Владивостока снова взорвали соцсети

В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей».

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Закаленные владивостокские красавицы снова удивили пользователей социальных сетей заплывом в ледяную воду, сообщает РИА VladNews.

«Температура воды еще меньше 0 градусов, так что балдеем», — написала одна из девушек в социальной сети.

В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей», который также получают удовольствие от купания в ледяной морской воде.

Напомним, владивостокские «морские кошечки» покорили россиян купанием в ледяной шуге. Жители Ростова, как и приморцы, были восхищены увиденным.

«Во Владивостоке открывают купальный сезон. Южане, кто даст ответ приморцам?», — написал ростовский паблик в социальной сети Инстаграм.

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