«Морские кошечки» из Владивостока снова взорвали соцсети
В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей».
В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей».
Закаленные владивостокские красавицы снова удивили пользователей социальных сетей заплывом в ледяную воду, сообщает РИА VladNews.
«Температура воды еще меньше 0 градусов, так что балдеем», — написала одна из девушек в социальной сети.
В этот раз девушки совершили заплыв в компании молодых «моржей», который также получают удовольствие от купания в ледяной морской воде.
Напомним, владивостокские «морские кошечки» покорили россиян купанием в ледяной шуге. Жители Ростова, как и приморцы, были восхищены увиденным.
«Во Владивостоке открывают купальный сезон. Южане, кто даст ответ приморцам?», — написал ростовский паблик в социальной сети Инстаграм.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.