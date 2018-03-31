Лукашенко поздравил актера Александра Збруева с 80-летием

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«За годы активной и плодотворной работы вами создано большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью, глубиной характера и жизнелюбием», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что высокое профессиональное мастерство и обаяние позволили Александру Збруеву стать одним из самых любимых актеров не только в России, но и за ее пределами.