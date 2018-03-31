Екатеринбургу пообещали теплые выходные

Синоптики пообещали Екатеринбургу достаточно теплые выходные дни: в дневные часы ожидается около ноля градусов. При этом в ночь с субботы на воскресенье температура может опуститься до минус 10 градусов. Временами будет идти мокрый снег, поэтому синоптики призвали уральцев быть внимательными: на дорогах возможна гололедица.