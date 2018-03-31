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08:53 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургу пообещали теплые выходные

На дорогах возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2018

Синоптики пообещали Екатеринбургу достаточно теплые выходные дни: в дневные часы ожидается около ноля градусов. При этом в ночь с субботы на воскресенье температура может опуститься до минус 10 градусов. Временами будет идти мокрый снег, поэтому синоптики призвали уральцев быть внимательными: на дорогах возможна гололедица.

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