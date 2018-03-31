Лоукостер «Победа» на лето отменит рейсы в Екатеринбург и Новосибирск
В Красноярске представили новое расписание полетов на лето.
В Красноярске представили новое расписание полетов на лето.
«Победа» решила приостановить полеты из Красноярска в Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы лоукостера пропали из летнего расписания красноярского аэропорта.
С 26 марта в аэропорту «Красноярск» начало действовать летнее расписание полетов. На период с 1 июня по 19 сентября из него пропали рейсы, которые выполнял лоукостер «Победа» в Екатеринбург и Новосибирск. Но количество рейсов в эти города не уменьшится. В столицу Урала можно будет улететь с «Уральскими авиалиниями» или «Ямалом». В Новосибирск полеты будет выполнять авиакомпании «Ямал», «UTair», «Сибирь» и «ИрАэро», а также .S7 airlines, которая будет осуществлять рейсы на ежедневной основе.
«Наиболее востребованными станут города юга России. За счет привлечения новых перевозчиков удалось увеличить частоту рейсов на некоторых популярных маршрутах. Этим летом перелеты в Сочи будут осуществлять пять перевозчиков с частотой полетов 8 рейсов в неделю. До трех в неделю увеличится и количество рейсов в Анапу. Перелеты на этом направлении будет выполнять авиакомпания NordStar. Воспользовавшись услугами этой же авиакомпании, можно будет также добраться до Краснодара дважды в неделю с начала июня», — рассказали в
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