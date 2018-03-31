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15:51 (мск), источник: Newslab.ru

Лоукостер «Победа» на лето отменит рейсы в Екатеринбург и Новосибирск

В Красноярске представили новое расписание полетов на лето.

«Победа» решила приостановить полеты из Красноярска в Екатеринбург и Новосибирск. Рейсы лоукостера пропали из летнего расписания красноярского аэропорта.

С 26 марта в аэропорту «Красноярск» начало действовать летнее расписание полетов. На период с 1 июня по 19 сентября из него пропали рейсы, которые выполнял лоукостер «Победа» в Екатеринбург и Новосибирск. Но количество рейсов в эти города не уменьшится. В столицу Урала можно будет улететь с «Уральскими авиалиниями» или «Ямалом». В Новосибирск полеты будет выполнять авиакомпании «Ямал», «UTair», «Сибирь» и «ИрАэро», а также .S7 airlines, которая будет осуществлять рейсы на ежедневной основе.

«Наиболее востребованными станут города юга России. За счет привлечения новых перевозчиков удалось увеличить частоту рейсов на некоторых популярных маршрутах. Этим летом перелеты в Сочи будут осуществлять пять перевозчиков с частотой полетов 8 рейсов в неделю. До трех в неделю увеличится и количество рейсов в Анапу. Перелеты на этом направлении будет выполнять авиакомпания NordStar. Воспользовавшись услугами этой же авиакомпании, можно будет также добраться до Краснодара дважды в неделю с начала июня», — рассказали в пресс-службе.

В Симферополь можно будет улететь 4 раза в неделю, выбрав одного из трех перевозчиков — Nordwind, Pegas Fly и «Уральские Авиалинии». В Москву и Санкт-Петербург количество рейсов увеличится. В столицу каждый день будет улетать до 10 самолетов шести перевозчиков. В Санкт-Петербург рейсы будут выполняться дважды в день.

В расписании появились новые направления внутренних перелетов. «Саратовские авиалинии» начнут летать из Красноярска в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск. Впервые за долгое время будет открыт прямой рейс во Владивосток, авиакомпании «Уральские авиалинии». В летнем расписании сохранится запущенный зимой рейс в Магадан, авиакомпании «ИрАэро».

Этим летом будет увеличена частотность рейсов в Бишкек и Ош (Киргизстан), Баку (Азербайджан). Новым направлением станет рейс в крупнейший город Казахстана — Алма-Ата. Улететь в этот город можно будет дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Рейсы будут выполнять авиакомпания «Ангара».

Летняя чартерная программа этого года будет представлена традиционными направлениями в Юго-Восточную Азию — Бангкок, Пхукет, Санья, Монастир, Утапао, Нячанг. Частота рейсов в турецкую Анталию достигнет пяти рейсов в неделю.

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