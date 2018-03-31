Виновнику смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске продлили арест до 10 мая
Октябрьский районный суд Иркутска продлил арест виновнику ДТП на плотине ГЭС.10 декабря 2017 года «Порше Кайенн» столкнулся со служебной «Нивой».
Октябрьский районный суд Иркутска продлил арест виновнику ДТП на плотине ГЭС.10 декабря 2017 года «Порше Кайенн» столкнулся со служебной «Нивой».
Двое сотрудников охранного предприятия «Иркутскэнерго» погибли, ещё двое пострадали. Водитель «Порше» скрылся, но спустя сутки его задержали. По данным следствия, в тот день за руль Станислав Дзирквадзе сел пьяным. В результате выехал на встречную полосу. У молодого человека уже есть криминальный опыт. Он трижды становился фигурантом уголовных дел. Но их закрывали после примирения сторон. Также он заядлый нарушитель правил дорожного движения. Не раз ездил за рулём нетрезвым. До 10 мая молодой человек останется под стражей.
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