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08:32 (мск), источник: Sputnik

Рекламные туры в Узбекистан прорекламируют таксисты в Таджикистане

Власти Узбекистана намерены использовать различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

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«В связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны», — говорится в сообщении.

Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях.

Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.

Отметим, Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, начиная с 16 марта, граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.

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