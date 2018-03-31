Рекламные туры в Узбекистан прорекламируют таксисты в Таджикистане

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

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«В связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны», — говорится в сообщении.

Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях.

Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.