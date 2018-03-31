Рекламные туры в Узбекистан прорекламируют таксисты в Таджикистане
Власти Узбекистана намерены использовать различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны.
Власти Узбекистана намерены использовать различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. На автомобилях городских служб такси Таджикистана размещена реклама туристических туров в Узбекистан. Об этом сообщает
«В связи с отменой визового режима между Узбекистаном и Таджикистаном Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма использует различные способы для привлечения большего количества туристов из соседней страны», — говорится в сообщении.
Цель данного нововведения — увеличение информированности населения Таджикистана о достопримечательностях.
Кроме того, в туристическом ведомстве Узбекистана надеются повысить узнаваемость и заинтересованность в путешествиях по республике.
Отметим, Душанбе и Ташкент по итогам визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан ратифицировали соглашение о безвизовом режиме между странами. Так, начиная с 16 марта, граждане Таджикистана могут находиться в Узбекистане без визы в течение 30 дней.
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