Синоптики внесли в сводки климатический рекорд с ранней грозой в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Такого Новосибирск ещё не видел за всю историю метеонаблюдений: впервые весной — так рано — гром и молния. Очевидцы — жители левобережья. В декабре тоже гремело — в 2015-м. Мартовскую грозу прежде регистрировали лишь в Искитиме и Кочках. Климатический рекорд мегаполиса войдет в исторические сводки. Причина грозы — небесная встреча холодного фронта с теплым.

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Новосибирского гидрометцентра: «Ситуация обострилась и сформировался грозовой очаг. Атмосферный фронт уже сместился на восток. Думаю, сегодня греметь в Новосибирске уже не будет, но у нас начнётся похолодание».

В выходные по ночам в районах области — до 20 градусов мороза. Выше нуля столбики термометров не поднимутся и в дневные часы.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Для междугородних автобусов сегодня все направления открыты, ограничений движения нет. Однако Госавтоинспекция НСО ещё сегодня утром разослала предупреждения: всем водителям быть на трассе предельно внимательными: из-за ухудшения погодных условий на дороге сильная гололедица».