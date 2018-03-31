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14:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Синоптики внесли в сводки климатический рекорд с ранней грозой в Новосибирске

Впервые в истории метеонаблюдений в Новосибирске в марте прогремела гроза, да ещё и во время сильной метели! Климатический рекорд метеорологи уже внесли в сводки.

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Источник: Вести - Новосибирск

Такого Новосибирск ещё не видел за всю историю метеонаблюдений: впервые весной — так рано — гром и молния. Очевидцы — жители левобережья. В декабре тоже гремело — в 2015-м. Мартовскую грозу прежде регистрировали лишь в Искитиме и Кочках. Климатический рекорд мегаполиса войдет в исторические сводки. Причина грозы — небесная встреча холодного фронта с теплым.

Марина Виноградова, начальник отдела метеорологических прогнозов Новосибирского гидрометцентра: «Ситуация обострилась и сформировался грозовой очаг. Атмосферный фронт уже сместился на восток. Думаю, сегодня греметь в Новосибирске уже не будет, но у нас начнётся похолодание».

В выходные по ночам в районах области — до 20 градусов мороза. Выше нуля столбики термометров не поднимутся и в дневные часы.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Для междугородних автобусов сегодня все направления открыты, ограничений движения нет. Однако Госавтоинспекция НСО ещё сегодня утром разослала предупреждения: всем водителям быть на трассе предельно внимательными: из-за ухудшения погодных условий на дороге сильная гололедица».

На трассах ведут противогололёдную обработку, вышли дополнительные экипажи ДПС. В пургу и гололед за рулем опасно. Проявлять бдительность советуют и пешеходам, и не только на дороге. Порывом ветра, сообщают новосибирцы в соцсетях, сегодня сорвало кровлю на промышленном здании в районе улицы Сухарной (пострадавших нет), в селе Каменка повредило фасад. К счастью, завтра, обещают синоптики, с такой силой ветер бушевать не будет.

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