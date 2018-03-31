Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы 200 лет греемся российским газом»: в Лондоне напомнили Мэй
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
3-летняя дочка Навки и Пескова дебютировала на ледовом шоу
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Ученые открыли «новый орган»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
СМИ: Дочь Скрипаля заговорила
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
Кабаева в лаконичном наряде вызвала восхищение публики - СМИ
Пьеха и Броневицкая обратились к Путину – СМИ
Мужчин впервые в истории США приняли в команду чирлидеров
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Генпрокуратура заинтересовалась «Уральскими пельменями» - СМИ
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
09:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске пытаются снизить ажиотаж на льготные авиабилеты

Выкупить забронированные билеты «Аэрофлота» теперь можно в течение недели.

Источник: Reuters

«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелёт состоится не в ближайшую неделю. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров.

Агентство ранее писало, что на этой неделе в регионе стартовали продажи льготных авиабилетов. Во многих кассах образовались очереди из желающих приобрести проездные документы по сниженным ценам. «Аэрофлот» ради снижения ажиотажа открыл телефонную линию 8−800−444−5555, по которой можно забронировать субсидированные билеты. Сперва после брони их необходимо было выкупить в офисах продаж в течение 72 часов. В компании оценили, что этого времени недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Поэтому этот срок продлён до недели.

Необходимо отметить, что новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж — 29 и 30 марта. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придётся самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании «Аэрофлот», либо в call-центре авиакомпании «Аврора», либо у агентов.

Если же перелёт запланирован в течение ближайших 7 дней после бронирования — оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток — тайм-лимит до оформления билета устанавливается на 2 часа.

Забронированные билеты необходимо оформить по месту бронирования: в кассе авиакомпании или у агента. Необходимость личного присутствия клиента либо его представителя при приобретении авиабилета объясняется соблюдением требований предъявления документа, дающего право на оформление перевозки по субсидируемым тарифам, его копирование-сканирование и внесение в систему.

Кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Перелёт необходимо осуществить до 1 декабря 2018 года.

Одним из принципов работы «Аэрофлота» является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.

 — Наша авиакомпания понимает, что билетов по льготным тарифам для обеспечения потребностей дальневосточников недостаточно. Именно поэтому «Аэрофлот» реализует собственную программу «плоских тарифов». Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока, — сообщила представитель пресс-службы «Аэрофлота» в Дальневосточном регионе Мария Мухина.

Билеты по таким тарифам имеют фиксированную цену, которая не зависит от даты приобретения, что удобно дальневосточникам, планирующим поездку в Москву заранее. Воспользоваться ими может любой гражданин — возрастных или каких-либо других ограничений не предусмотрено. По такому социальному тарифу можно приобрести любой билет экономического класса на собственный рейс авиакомпании «Аэрофлот» из пунктов Дальнего Востока в Москву и обратно по цене 25 тысяч рублей, стоимость аналогичного перелета на авиакомпании «Россия» составит 22 тысячи рублей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первые в этом году палы замечены под Хабаровском
В Хабаровске пытаются снизить ажиотаж на льготные авиабилеты
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
Военные получат новейшую версию Т-90М в этом году
WP узнала о наличии у США более жесткого варианта ответа Москве
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
«Союзмультфильм» объяснил странное отчество сестры Дяди Федора
На Украине подсчитали потери от «Северного потока — 2»
Спорт
«Ак Барс» победил «Трактор» в первом матче полуфинала Следующий матч пройдет 1 апреля в Казани
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь