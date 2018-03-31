В Хабаровске пытаются снизить ажиотаж на льготные авиабилеты

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«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелёт состоится не в ближайшую неделю. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, такая мера принята для снижения ажиотажа, который традиционно наблюдается в первые дни с момента открытия продаж субсидированных перевозок, и удобства пассажиров.

Агентство ранее писало, что на этой неделе в регионе стартовали продажи льготных авиабилетов. Во многих кассах образовались очереди из желающих приобрести проездные документы по сниженным ценам. «Аэрофлот» ради снижения ажиотажа открыл телефонную линию 8−800−444−5555, по которой можно забронировать субсидированные билеты. Сперва после брони их необходимо было выкупить в офисах продаж в течение 72 часов. В компании оценили, что этого времени недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Поэтому этот срок продлён до недели.

Необходимо отметить, что новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж — 29 и 30 марта. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придётся самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании «Аэрофлот», либо в call-центре авиакомпании «Аврора», либо у агентов.

Если же перелёт запланирован в течение ближайших 7 дней после бронирования — оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток — тайм-лимит до оформления билета устанавливается на 2 часа.

Забронированные билеты необходимо оформить по месту бронирования: в кассе авиакомпании или у агента. Необходимость личного присутствия клиента либо его представителя при приобретении авиабилета объясняется соблюдением требований предъявления документа, дающего право на оформление перевозки по субсидируемым тарифам, его копирование-сканирование и внесение в систему.

Кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Перелёт необходимо осуществить до 1 декабря 2018 года.

Одним из принципов работы «Аэрофлота» является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.

— Наша авиакомпания понимает, что билетов по льготным тарифам для обеспечения потребностей дальневосточников недостаточно. Именно поэтому «Аэрофлот» реализует собственную программу «плоских тарифов». Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах Аэрофлота из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» между Москвой и пунктами Дальнего Востока, — сообщила представитель пресс-службы «Аэрофлота» в Дальневосточном регионе Мария Мухина.