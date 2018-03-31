В Хабаровске пытаются снизить ажиотаж на льготные авиабилеты
Выкупить забронированные билеты «Аэрофлота» теперь можно в течение недели.
Выкупить забронированные билеты «Аэрофлота» теперь можно в течение недели.
«Аэрофлот» увеличил период, в течение которого пассажиру необходимо выкупить субсидированный билет после бронирования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь он составляет 7 дней при условии, что сам перелёт состоится не в ближайшую неделю. Как сообщили в
Агентство ранее писало, что на этой неделе в регионе стартовали продажи льготных авиабилетов. Во многих кассах образовались очереди из желающих приобрести проездные документы по сниженным ценам. «Аэрофлот» ради снижения ажиотажа открыл телефонную линию 8−800−444−5555, по которой можно забронировать субсидированные билеты. Сперва после брони их необходимо было выкупить в офисах продаж в течение 72 часов. В компании оценили, что этого времени недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления. Поэтому этот срок продлён до недели.
Если же перелёт запланирован в течение ближайших 7 дней после бронирования — оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток —
Забронированные билеты необходимо оформить по месту бронирования: в кассе авиакомпании или у агента. Необходимость личного присутствия клиента либо его представителя при приобретении авиабилета объясняется соблюдением требований предъявления документа, дающего право на оформление перевозки по субсидируемым тарифам, его
Кроме собственных касс «Аэрофлота» и «Авроры», где билеты продаются без комиссионных сборов, приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно в офисах продаж агентов, где практически нет очередей.
Перелёт необходимо осуществить до 1 декабря 2018 года.
Одним из принципов работы «Аэрофлота» является высокая социальная ответственность. Авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.
— Наша авиакомпания понимает, что билетов по льготным тарифам для обеспечения потребностей дальневосточников недостаточно. Именно поэтому «Аэрофлот» реализует собственную программу «плоских тарифов». Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без
Билеты по таким тарифам имеют фиксированную цену, которая не зависит от даты приобретения, что удобно дальневосточникам, планирующим поездку в Москву заранее. Воспользоваться ими может любой гражданин — возрастных или
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