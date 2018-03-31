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08:40 (мск), источник: Sputnik.by

«Белэнерго» показало, почему экстремальные селфи опасны для жизни

Видеоролик, повествующий об опасности при увлечении экстремальными селфи, подготовило ГПО «Белэнерго» совместно с Министерством энергетики. Смотрите на видео, насколько опасны экстремальные увлечения.

Источник: Sputnik.by

По данным энергетиков, на объектах, находящихся под контролем Госэнергонадзора, в прошлом году произошло 14 несчастных случаев. В результате погибли десять человек, пятеро тяжело травмированы. При этом в прошлом году по сравнению с 2016-м вчетверо увеличилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними.

«Отмечены случаи гибели и травмирования молодых людей и подростков от поражения электрическим током по время съемок экстремальных селфи», — рассказали Sputnik в «Белэнерго».

Там отметили, что подростки ради того, чтобы увеличить свою популярность в соцсетях, зачастую совершают необдуманные поступки, такие как подъем на опоры ЛЭП, проникновение на опасные объекты. При этом они не задумываются об угрозе жизни при совершении этих действий.

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