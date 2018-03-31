«Белэнерго» показало, почему экстремальные селфи опасны для жизни

По данным энергетиков, на объектах, находящихся под контролем Госэнергонадзора, в прошлом году произошло 14 несчастных случаев. В результате погибли десять человек, пятеро тяжело травмированы. При этом в прошлом году по сравнению с 2016-м вчетверо увеличилось количество несчастных случаев с несовершеннолетними.
«Отмечены случаи гибели и травмирования молодых людей и подростков от поражения электрическим током по время съемок экстремальных селфи», — рассказали Sputnik в «Белэнерго».
Там отметили, что подростки ради того, чтобы увеличить свою популярность в соцсетях, зачастую совершают необдуманные поступки, такие как подъем на опоры ЛЭП, проникновение на опасные объекты. При этом они не задумываются об угрозе жизни при совершении этих действий.
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