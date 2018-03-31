Прогноз погоды: лето все ближе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 31 марта, на территории всей страны ожидается переменная облачность, вероятность осадков 10%

Температурный режим

По данным синоптиков, в ближайшие дни продолжится потепление и в Молдове зацветут деревья.

Максимальная температура воздуха в воскресенье, 1 апреля, составит + 19 С в Кишиневе и + 20 С на юге.

В воскресенье, 1 апреля, на севере температура воздуха составит днем +17 +19 С днем, а ночью +5 +7 С.

В центре республики ожидается от +16 до + 19 С в дневные часы и +6 +9 С — ночью.

На юге температура поднимется до + 20 градусов днем и +8 +9 С в ночные часы.

Атмосферное давление в норме — 760 мм.рт.ст.

Праздники

31 марта это Международный день резервного копирования.

У православных сегодня день святого Кирилла.

Народные приметы на 31 марта.

Приметы 31 марта связаны, в основном, с погодой.