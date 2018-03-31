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09:52 (мск), источник: VLADNEWS

Опасный мост в Приморье пугает местных жителей

Приморцы отмечают, что состояние моста оставляет желать лучшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

В селе Новолитовск в Партизанском районе Приморского края местные жители возмущены состоянием деревянного моста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

Приморцы отмечают, что состояние моста оставляет желать лучшего, на нем торчат деревянные доски и гвозди.

«У нас всё как обычно, пока опять не обвалится.. И снова сделают какую-нибудь переправу, а не нормальный мост, летом поток людей увеличится и жди беды», — пишет один из пользователей.

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