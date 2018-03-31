Опасный мост в Приморье пугает местных жителей
Приморцы отмечают, что состояние моста оставляет желать лучшего.
Приморцы отмечают, что состояние моста оставляет желать лучшего.
В селе Новолитовск в Партизанском районе Приморского края местные жители возмущены состоянием деревянного моста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.
Приморцы отмечают, что состояние моста оставляет желать лучшего, на нем торчат деревянные доски и гвозди.
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