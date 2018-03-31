Опасный мост в Приморье пугает местных жителей

В селе Новолитовск в Партизанском районе Приморского края местные жители возмущены состоянием деревянного моста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «Экипажи ДПС» в социальной сети Инстаграм.

«У нас всё как обычно, пока опять не обвалится.. И снова сделают какую-нибудь переправу, а не нормальный мост, летом поток людей увеличится и жди беды», — пишет один из пользователей.