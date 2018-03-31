Пикет в поддержку Кемерово пройдет в Уфе 3 апреля
Санкционированный пикет в поддержку жителей Кемерово пройдет в Уфе в следующий вторник, 3 апреля. Место и время проведения — площадь перед ДК «Химик» с 15.00 до 17.00.
Санкционированный пикет в поддержку жителей Кемерово пройдет в Уфе в следующий вторник, 3 апреля. Место и время проведения — площадь перед ДК «Химик» с 15.00 до 17.00.
Участники будут требовать повышения уровня безопасности в общественных местах. По словам организатора, общественника Рустема Мулюкова, пикет одобрен столичной мэрией. В нем примут участие 100 человек.
Напомним, ранее власти заявляли о том, что в Башкирии экстренно проверят все кинотеатры, места с массовым пребыванием жителей и торговые комплексы после трагедии в Кемерово. О первых минутах после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» рассказала уфимка Ольга Огурцова, которой удалось спастись.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, несколько десятков пострадали. Случай стал вторым крупнейшим в истории России по числу жертв после пожара в Перми в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, где скончались 156 человек. СКР возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 109, 219 и 238 УК РФ).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.