Пикет в поддержку Кемерово пройдет в Уфе 3 апреля

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Участники будут требовать повышения уровня безопасности в общественных местах. По словам организатора, общественника Рустема Мулюкова, пикет одобрен столичной мэрией. В нем примут участие 100 человек.

Напомним, ранее власти заявляли о том, что в Башкирии экстренно проверят все кинотеатры, места с массовым пребыванием жителей и торговые комплексы после трагедии в Кемерово. О первых минутах после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» рассказала уфимка Ольга Огурцова, которой удалось спастись.