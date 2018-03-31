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13:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии до 2020 года все медучреждения будут переоборудованы

В Башкирии до 2020 года все медучреждения будут переоборудованы по принципу бережливостям. Об этом накануне сообщил глава республики Рустэм Хамитов.

Источник: Reuters

— Я был в поликлинике, которая работает по формату «Бережливой поликлиники». Знаете, небо и земля. Ранее было обычное медицинское учреждение, неброское, неприглядное. А сегодня — красиво, интересно, очередей нет. Там новая жизнь. Я говорил с пациентами, они сказали спасибо за то, что из простой поликлиники получилось новое замечательное медицинское учреждение. Цена вопроса — 2 млн рублей. Сама поликлиника справилась с новым переформатированием за счет платных услуг. Энтузиаст — главный врач, энтузиасты — специалисты, работающие там. И все заработало, все хорошо, — рассказал глава на заседании коллегии Минздрава России.

Хамитов также сообщил, что до конца 2020 года все медицинские учреждения — а их больше 160 — будут переоборудованы по принципу бережливости.

— По этому принципу у нас будет работать не только здравоохранение, но и все Правительство. Сегодня уже 15 министерств, в том числе Министерство здравоохранения, переходят на принципы «Бережливого правительства», — добавил руководитель региона.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал о том, что расходы на здравоохранение в республике выросли на 8,5 млрд рублей.

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