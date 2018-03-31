В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения

В прошлом году капитальный ремонт системы электроснабжения был выполнен в 91 многоквартирном доме столицы республики. В текущем году планируется осуществить ремонт еще в 100 жилых домах.

— В настоящее время для создания системы внутридомового освещения используются энергоэффективные светодиодные светильники, в том числе с датчиками движения и освещенности, что позволяет многократно снизить общедомовые затраты на электроэнергию. Для общественных мест (коридоров, фойе) применяются антивандальные светодиодные светозвуковые светильники, имеющие два режима освещения, датчики света и движения. В технических помещениях монтируются пылевлагозащищенные светодиодные светильники, устойчивые к окружающей среде, условиям повышенной влажности и отрицательным температурам. Также используется кабельно-проводниковая продукция с пониженным дымо- и газовыделением, не поддерживающая горение, — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.