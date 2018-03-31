Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
Гудбай, Америка: Россия перестает финансировать госдолг США
Школа дискриминирует «сов»
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Узнавшие о российской торпеде США изменили планы – СМИ
Эксперт: РФ может "точно ударить" по США и НАТО
Анастасию Заворотнюк приняли за Надежду Бабкину
Ксения Бородина изменила прическу
Ученые открыли «новый орган»
В Швеции изобрели зубную щетку-психолога
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
13:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения

В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: Reuters

В прошлом году капитальный ремонт системы электроснабжения был выполнен в 91 многоквартирном доме столицы республики. В текущем году планируется осуществить ремонт еще в 100 жилых домах.

— В настоящее время для создания системы внутридомового освещения используются энергоэффективные светодиодные светильники, в том числе с датчиками движения и освещенности, что позволяет многократно снизить общедомовые затраты на электроэнергию. Для общественных мест (коридоров, фойе) применяются антивандальные светодиодные светозвуковые светильники, имеющие два режима освещения, датчики света и движения. В технических помещениях монтируются пылевлагозащищенные светодиодные светильники, устойчивые к окружающей среде, условиям повышенной влажности и отрицательным температурам. Также используется кабельно-проводниковая продукция с пониженным дымо- и газовыделением, не поддерживающая горение, — рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Также по мнению мэрии, использование современных электротехнических изделий позволяет увеличить энергоэффективность и надежность при эксплуатации в жилых домах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Башкирии при пожаре в частном доме погиб человек
В Башкирии в «Единой России» рассказали, кто может пойти от партии на выборы Курултая
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Глобальный долг превысил отметку 233 триллиона долларов
В Лондоне объяснили досмотр лайнера «Аэрофлота»
«Конгресс русских американцев» написал письмо Трампу
В России подсчитали состоятельных граждан
Это судьба. Мальчик с гетерохромией нашел себе такого же котенка
МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России
Спорт
Без права на ошибку. Почему возвращение Шараповой стало кошмаром Возращение россиянки Марии Шараповой в Тур после 15-месячной дисквалификации явно пошло не по тому сценарию, о котором она мечтала
Авто
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей В Федеральной антимонопольной службе (ФАС России), курирующей вопрос стоимости топлива, считают, что пока признаков возможного дефицита бензина и дизеля нет
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Сын Преснякова и Подольской впервые вышел на сцену Мальчик дебютировал на папином концерте.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь