В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения
В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения. Об этом сообщает
В 100 уфимских домах отремонтируют системы электроснабжения. Об этом сообщает
В прошлом году капитальный ремонт системы электроснабжения был выполнен в 91 многоквартирном доме столицы республики. В текущем году планируется осуществить ремонт еще в 100 жилых домах.
— В настоящее время для создания системы внутридомового освещения используются энергоэффективные светодиодные светильники, в том числе с датчиками движения и освещенности, что позволяет многократно снизить общедомовые затраты на электроэнергию. Для общественных мест (коридоров, фойе) применяются антивандальные светодиодные светозвуковые светильники, имеющие два режима освещения, датчики света и движения. В технических помещениях монтируются пылевлагозащищенные светодиодные светильники, устойчивые к окружающей среде, условиям повышенной влажности и отрицательным температурам. Также используется
Также по мнению мэрии, использование современных электротехнических изделий позволяет увеличить энергоэффективность и надежность при эксплуатации в жилых домах.
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